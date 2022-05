Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial sci-fi populer asal Inggris yang tayang di BBC, Doctor Who telah menemukan aktor kandidat terbaru yang nantinya akan melanjutkan peran The Doctor.Dilansir dari Variety, aktris Jodie Whittaker yang telah memerankan The Doctor semenjak tahun 2017 akan digantikan oleh aktor Skotlandia kelahiran Rwanda, Ncuti Gatwa. Hal ini menyusul pengumuman dari pihak BBC yang menyebutkan bahwa Whittaker akan meninggalkan Doctor Who pada bulan Juli tahun lalu.Pergantian aktor ini telah diumumkan melalui sosial media BBC, dan Gatwa yang memberikan keterangan tertulis mengenai kegembiraannya memerankan karakter ikonik ini."Sangat tersanjung, sangat senang dan tentu saja sedikit takut." kata aktor 29 tahun itu."Peran dan serial ini sangat bermakna bagi banyak orang di sekeliling dunia, termasuk aku, dan setiap pendahulu saya yang sangat bertalenta telah memegang hak dan kewajiban tersebut dengan penuh kepedulian. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang sama." sambungnya.Ncuti Gatwa mulai dikenal di industri perfilman melalui perannya di serial Netflix Sex Education sebagai Eric Effiong. Sebelum Gatwa dan Whittaker, sudah ada beberapa aktor senior yang berperan sebagai The Doctor seperti David Tennant, Matt Smith dan Peter Capaldi. Produksi serial Doctor Who terbaru dengan Ncuti Gatwa akan dimulai pada akhir tahun ini. (