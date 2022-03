God of War Diadaptasi ke Serial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial adaptasi live-action dari video game PlayStation, God of War sedang dalam rencana produksi.Dikutip dari Deadline, Amazon tengah melakukan negosiasi untuk membawa serial mitologi itu ke layanan streamingnya, Prime Video.Menurut salah seorang sumber, beberapa produser dari berbagai serial terkenal lainnya akan ikut terlibat di serial God of War ini."Aku dengar adaptasi serial datang dari pencipta sekaligus produser eksekutif The Expanse, Mark Fergus dan Hawk Ostby, eksekutif produser The Wheel of Time, Rafe Judkins dan juga Sony Pictures Television bersama PlayStation Productions, yang berkolaborasi untuk semua serial dari game PlayStation." kata sumber.God of War tidak menjadi satu-satunya adaptasi video game yang dibuat oleh Amazon Studios, contohnya seperti Mass Effect dan Fallout yang dibintangi oleh aktor Walton Goggins.Tidak hanya Amazon saja, tren-tren mengadaptasi video game ke serial live-action menjadi populer belakangan ini, beberapa yang sudah dikonfirmasi seperti Peacock dengan Twisted Metal yang dibintangi aktor The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie, HBO dengan serial The Last of Us yang dibintangi oleh Pedro Pascal and Bella Ramsey, serta Paramount+ dengan serial Halo dibintangi oleh Pablo Schreiber, sekaligus Netflix yang juga mengikuti tren ini dengan membuat serial Resident Evil dan Cuphead dalam format kartun jadul.God of War sendiri menceritakan petualangan pejuang sparta bernama Kratos yang ingin membalas dendam ke Ares, seorang dewa perang dalam mitologi Yunani. Dalam game terbarunya yang rilis pada tahun 2018, God of War berganti latar tempat dari mitologi Yunani menjadi mitologi Nordik dengan menghadirkan karakter-karakter seperti Freya, Baldur, Thor dan anak Kratos, Atreus.