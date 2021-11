Jaehyun NCT Bintangi Drama Terbaru, Ini Perannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Anggota boy group NCT, Jaehyun, baru-baru ini dikabarkan memilih proyek akting berikutnya. Kini, Jaehyun dikonfirmasi akan membintangi drama terbarunya yang telah dinantikan para penggemar.Hal ini dikonfirmasi dari perwakilan pihak industri. Jaehyun dinyatakan membintangi drama remake dari film Korea tahun 2001, Bungee Jumping of Their Own. Agensinya, SM Entertainment, turut mengonfirmasi kabar baik itu."Memang benar bahwa Jaehyun membintangi drama OTT remake dari film Bungee Jumping of Their Own," ujar pihak SM Entertainment, dikutip dari Soompi.Bungee Jumping of Their Own awalnya adalah film tahun 2001 tentang guru sekolah menengah Seo In Woo (diperankan Lee Byung Hun). Dia berjuang untuk mengatasi kematian pacarnya, In Tae Hee (diperankan Lee Eun Joo).Film ini menceritakan tentang apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan seorang siswa laki-laki bernama Im Hyun Bin (diperankan Yeo Hyun Soo) yang bertindak seperti In Tae Hee. Untuk remake film itu, Jaehyun telah dicasting untuk peran Im Hyun Bin.Drama remake dari Bungee Jumping of Their Own tersebut akan diproduseri oleh Choi Nak Kwon, yang juga memproduksi film aslinya. Film ini akan digarap oleh sutradara Kim Jong Hyuk, yang dikenal menyutradarai Spring Day dan Quiz of God: Reboot.Drama remake dari Bungee Jumping of Their Own akan terdiri dari 16 episode yang masing-masing berdurasi 25 menit. Syuting drakor ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Januari 2022, dan ditayangkan pada paruh kedua tahun 2022 melalui Kakao TV.