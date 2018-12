Foxtrot Six Rilis Poster dan Trailer Resmi

Film drama-action Foxtrot Six merilis poster dan trailer resmi. Selain menampilkan lima aktor Tanah Air, ada Julie Estelle sebagai satu-satunya tokoh perempuan dalam film."Sari (Julie Estelle) itu kekasihnya Angga (Oka Antara) yang ada di, istilahnya (kubu) pemberontak. Akhirnya kita harus bantuin. Kalau enggak, bukan cuma Sari ikut terancam nyawanya, tapi Indonesia," papar Verdi Solaiman dalam perilisan trailer dan poster resmi Foxtrot Six di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa 4 Desember 2018.Foxtrot Six bercerita tentang situasi kelaparan yang melatarbelakangi pemberontakan di Indonesia. Mike Lewis mengatakan, film ini mengambil contoh kondisi Indonesia di tahun 2029."Jadi, bisa dilihat ini setting Indonesia di masa depan," imbuh Verdi menimpali pernyataan Mike.Foxtrot sendiri berkisah tentang mantan marinir bersama teman-temannya berjuang menyelamatkan negara dari kemiskinan. Unsur politik disusupkan sebagai latar cerita. Proyek film ini memakan budget sekitar USD4 juta atau Rp57 miliar.Naskah Foxtrot Six telah dipersiapkan sejak 8 tahun silam. Ide cerita berangkat dari Randy Korompis selaku penulis naskah sekaligus sutradara.Mario Kassar, produser film Rambo dan Terminator ikut terlibat sebagai produser eksekutif di bawah bendera Rapid Eye Pictures untuk mendistribusikan film di luar negeri.Sementara itu, distribusi dalam negeri dipegang oleh produser Manoj Punjabi di bawah bendera MD Pictures. Film ini diklaim sebagai genre hybrid pertama yang mengusung drama-action.Aktor yang terlibat di antaranya Oka Antara (Angga), Verdi Solaiman (Ogi), Chicco Jeriko (Spec), Rio Dewanto (Bara), Arifin Putra (Tino), Mike Lewis (Ethan), serta Julie Estelle (Sari Nirmala).Foxtrot Six dijadwalkan rilis di bioskop 21 Februari 2019.(ELG)