Noah Centineo Main di Film Superhero Black Adam, Ini Sinopsisnya

Film Black Adam tayang di bioskop Indonesia 19 Oktober 2022. Foto: Warner Bros

Sinopsis film Black Adam

(SYN)

Jakakrta: Noah Centineo membintangi film superhero Black Adam. Seperti diketahui, pria ini lebih dikenal membintangi film romantis komedi seperti To All The Boys I've Loved Before (2018) dan The Perfect Date (2019) di Netflix.Di film waralaba DC Comics ini, Noah Centineo akan memainkan Atom Smasher. Karakter ini dapat mengontrol struktur molekul sehingga mampu memanipulasi ukuran, kekuatan serta daya tahannya.Sebagai cucu dari penjahat Cyclotron, Atom Smasher berhadapan dengan segala ekspektasi dan tekanan hingga akhirnya bisa menemukan jati diri."Sebetulnya sama saja seperti peran-peran lain, saya berusaha memahami dulu karakternya," kata Noah Centineo dilansir dari Antara, Jumat, 14 Oktober 2022.Pria kelahiran 1996 itu mengungkapkan proses syuting film Black Adam terasa menyenangkan karena dilalui bersama rekan-rekan mainnya yang saling mendukung satu sama lain."Mengetahui saya dipertimbangkan untuk peran ini saja luar biasa," kenang Noah Centineo.Dia bersyukur bisa belajar banyak hal dari lawan mainnya yang jauh lebih berpengalaman di film Black Adam, seperti Dwayne Johnson dan Pierce Brosnan."Saya bersyukur tergabung dalam kelompok ini, belajar hal baru setiap hari dan pada akhirnya kami serasa seperti keluarga," ujar Noah Centineo.Black Adam dari DC Comics mengisahkan tentang Teth Adam dianugerahkan kekuatan maha kuasa para dewa. Setelah menggunakan kekuatan ini untuk membalas dendam, dia dipenjara, menjadi Black Adam.Hampir 5.000 tahun telah berlalu, dan Black Adam telah berubah dari manusia menjadi mitos menjadi legenda. Kini bebas, bentuk keadilannya yang unik, yang lahir dari kemarahan, ditantang oleh para pahlawan modern yang membentuk Justice Society: Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, dan Cyclone.Film ini memperkenalkan Black Adam yang diperankan Dwayne Johnson, juga Justice Society of America, yang mencakup karakter Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) dan Dr Fate (Pierce Brosnan).Film Black Adam tayang di bioskop Indonesia mulai 19 Oktober 2022.