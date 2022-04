Sekuel Film The Batman Resmi Diumumkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Salah satu film superhero tersukses tahun ini, The Batman akhirnya resmi mendapatkan film lanjutannya. Di bioskop seluruh dunia, The Batman berhasil meraup keuntungan sebesar USD750 juta atau sekitar Rp10,8 triliun.Melansir Comicbook, pengumuman ini disampaikan oleh perwakilan Warner Bros dan DC, Toby Emmerich dalam acara CinemaCon 2022. Emmerich menyebut The Batman sebagai film yang memuaskan."Matt (Reeves) mengambil salah satu superhero paling ikonik dan dicintai dan mengantarkan visi baru yang beresonansi kepada audiens dengan dukungan yang luar biasa, memecahkan rekor box office di penjuru dunia, ini menjadi alasan aku tidak sabar untuk memberitakan bahwa Matt, Rob Pattinson dan seluruh tim akan membawa audiens kembali ke Gotham di The Batman 2." ucap Emmerich dengan senang.Tidak melupakan dukungan dan antusias dari penggemar setia Batman, sutradara Matt Reeves mengucapkan berterima kasih dan merasa bahagia bisa kembali ke Gotham untuk jilid selanjutnya."Kami tidak bisa berada di sini tanpa kepercayaan antusias dan kerja keras. Dari semua orang di ruang ini dan tim luar biasa ini di sekeliling dunia. Setiap bagian dari petualangan ini mendebarkan bagiku sebagai pembuat film dan aku penggemar berat karakter ini dan gembira bisa kembali ke dunia ini untuk melanjutkannya." pungkas Reeves.Sejauh ini masih belum ada kabar perihal cerita di The Batman 2. Untuk sementara waktu, para penggemar bisa menikmati dua serial spin-off yang akan segera dirilis, berlatar tempat di Gotham, yakni The Penguin dan serial Arkham.