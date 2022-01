Tayang Hari Ini, Simak Sinopsis Virgin The Series

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tayangan Virgin The Series tayang perdana hari ini, Jumat, 14 Januari 2022 di Disney+ Hotstar . Serial ini menceritakan tentang gadis populer di sekolah yang meninggal secara misterius, sesaat setelah pesta ulang tahunnya yang ke-17.Kemudian, seorang siswi bernama Talita (diperankan oleh Adhisty Zara) menggunakan kesempatan ini untuk membuat sebuah film dokumenter. Aksi itu dapat membantunya memperoleh beasiswa yang dia inginkan.Talita bekerja sama dengan teman-temannya. Namun, penyelidikannya justru mengungkap sebuah fakta yang tak terduga. Kondisi itu menjerumuskan mereka ke sebuah dunia yang mengerikan, di mana para predator mencari gadis muda untuk dijadikan korban.Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dengan kebenaran. Namun, apakah mereka akan berhasil mengungkap dalang di balik semua kejadian ini sebelum semuanya terlambat?Tayangan yang diadaptasi dari film orisinil dan salah satu novel terlaris ini menghadirkan sejumlah karakter baru. Dibintangi oleh Adhisty Zara, Lutesha, Shalom Razade, Laura Theux, Nova Eliza, Asty Ananta, Winky Wiryawan, Rizky Hanggono, Della Dartyan, dan sejumlah selebritas lainnya.Kisahnya tanyangan yang disutradarai oleh Monty Tiwa ini penuh misteri, persahabatan, dan romansa, yang dikemas dalam sebuah serial sebanyak 10 episode. Dua episode pertama dari Virgin The Series tayang perdana mulai hari ini."Saat dirilis pada tahun 2005 silam, Virgin menuai berbagai pro dan kontra. Namun, film tersebut berhasil membuktikan bahwa Virgin merupakan sebuah karya yang menarik bagi masyarakat karena bercerita tentang fenomena yang sedang terjadi di era tersebut," tutur Produser Virgin The Series, Chand Parwez Servia.Ia mengatakan, kisah Virgin dihadirkan kembali dengan berbagai penyesuaian agar tetap relevan untuk para penonton di masa kini. Serial ini mengupas isu dan fenomena sosial yang sedang marak terjadi, melalui format web series."Serial Virgin The Series menunjukkan dinamika yang dialami remaja dengan berbagai isu yang dekat dengan keseharian mereka, mulai dari peer pressure, tuntutan dari keluarga untuk menjadi anak yang membanggakan, hingga berusaha mencari validasi di tempat yang salah," papar penulis skenario Virgin The Series, Cassandra Massardi.