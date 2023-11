Resmi, Film The Boy and The Heron Tayang di Indonesia, Catat Tanggalnya

Advertisement

Jakarta: Encore Films Indonesia mengumumkan penayangan film dari studio Ghibli The Boy and The Heron di Indonesia. Film garapan Hayao Miyazaki akan tayang pada bulan Desember 2023.“Kembalinya Hayao Miyazaki setelah 10 tahun lewat karya masterpiece dengan 97% fresh di rottentomatoes!,” tulis unggahan Instagram Encore Films Indonesia @encorefilmsind seperti dilihat Medcom.id Selasa, 28 November 2023.Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa film animasi The Boy and The Heron tayang di Indonesia pada 29 November. Namun banyak hingga jelang penayangan tiket belum dijual.Hal ini membuat pecinta film karya Hayao Miyazaki bertanya-tanya, apakah film ini jadi tayang di Indonesia? Kini pertanyaan tersebut terjawab setelah Encore Films Indonesia memberi pengumuman resmi.Adapun untuk jadwal penayangan bukan 29 November melainkan 13 Desember 2023. “THE BOY & THE HERON tayang di bioskop 13 DESEMBER 2023,” tulis @encorefilmsind.(Pengumuman resmi penayangan Film The Boy and the Heron di Indonesia Instagram @encorefilmsind)Baca juga: Dua Pemeran Batman Jadi Pengisi Suara Film The Boy and The Heron Versi Dub Bahasa Inggris Film The Boy and the Heron telah tayang di bioskop Jepang sejak 14 Juli 2023. Film ini dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda, Kou Shibasaki, Yoshino Kimura, Aimyon serta diramaikan oleh Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Sawako Agawa, Shinobu Otake. Versi Jepang ini nantinya juga akan tersedia pada penayangan mulai 8 Desember 2023.Film The Boy and the Heron bercerita tentang Mahito Maki, seorang anak laki-laki yang memasuki dunia magis setelah menemukan sebuah menara yang terbengkalai. Mahito Maki masuk ke dalam sana bersama dengan burung bangau yang bisa berbicara.