Dua Pemeran Batman Jadi Pengisi Suara Film The Boy and The Heron Versi Dub Bahasa Inggris

Luca Padovan: Mahito Maki.

Robert Pattinson: The Grey Heron

Florence Pugh: Kiriko

Christian Bale: Shoichi Maki

Dave Bautista: Raja Parkit

Willem Dafoe: Pelikan Mulia

Mark Hamill: Kakek

Gemma Chan: Natsuko

Karen Fukuhara: Nyonya Himi

Jakarta: Film terbaru Studio Ghibli karya Hayao Miyazaki, The Boy and The Heron akan tayang di Amerika Serikat pada 8 Desember 2023. Menariknya film yang tayang dengan versi dub bahasa Inggris kental dengan nuansa Batman.Yah, dua pemeran Batman dari dua film Batman yang berbeda Robert Pattinson dan Christian Bale akan menjadi pengisi suara versi dub bahasa Inggris. Hal ini diketahui berdasarkan pengumuman GKIDS selaku distributor film Studio Ghibli di Amerika Utara.Robert Pattinson mengisi suara The Grey Heron, burung bangau misterius yang bertemu dengan Mahito Maki. Sedangkan Christian Bale akan mengisi suara karakter Shoichi Maki, ayah Mahito Maki.Selain kedua nama tersebut, Film The Boy and The Heron versi dub bahasa Inggris akan diisi oleh artis-artis Hollywood. Karakter utama yakni Mahito Maki akan diisi oleh Luca Padovan. Padovan merupakan aktor berusia 20 tahun yang pernah membintangi serial You.Berikut daftar pengisi suara Film The Boy and The Heron versi dub bahasa Inggris:Film The Boy and the Heron telah tayang di bioskop Jepang sejak 14 Juli 2023. Film ini dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda, Kou Shibasaki, Yoshino Kimura, Aimyon serta diramaikan oleh Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Sawako Agawa, Shinobu Otake. Versi Jepang ini nantinya juga akan tersedia pada penayangan mulai 8 Desember 2023.Baca juga: 9 Film Animasi Ghibli Terbaik Karya Hayao Miyazaki Film The Boy and the Heron bercerita tentang Mahito Maki, seorang anak laki-laki yang memasuki dunia magis setelah menemukan sebuah menara yang terbengkalai. Mahito Maki masuk ke dalam sana bersama dengan burung bangau yang bisa berbicara.