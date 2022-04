Tayang di Disney+ Hotstar, Ini Sinopsis Drakor Love All Play

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinopsis drakor Love All Play

Poster drakor Love All Play. Foto: Soompi

(SYN)

Jakarta: Drama Korea (drakor) terbaru, Love All Play , sudah tayang di Disney+ Hotstar mulai 20 April 2022. Drama ini dibintangi oleh Chae Jong Hyeop dan Park Ju Hyun.Chae Jong Hyeop adalah aktor yang dikenal melalui drakor Nevertheless (2021) dan Sisyphus: The Myth (2021). Ia mendapat penghargaan sebagai Aktor Baru Terbaik dalam Korea First Brand Award 2022.Sementara, Park Ju Hyun memulai debut sebagai aktris dalam film The Dude in Me (2019). Ia juga berperan dalam drakor Zombie Detective (2020).Baca: 3 Hal Menarik Seputar Drakor Comeback Lee Joon Gi Again My Life Love All Play adalah drama romansa olahraga baru tentang seorang pria dan seorang wanita yang bermain ganda campuran di tim bulu tangkis. Park Tae Joon (Chae Jong Hyeop) hanya menganggap bulu tangkis sebagai pekerjaannya, sementara Park Tae Yan (Park Ju Hyun) adalah mantan atlet Olimpiade yang bercita-cita tinggi yang hanya hidup untuk olahraga.Potongan gambar yang baru dirilis menunjukkan Park Tae Yang dan Park Tae Joon sedang bertanding bulu tangkis. Menurut tim produksi, ini adalah adegan di mana Park Tae Joon melakukan wawancara untuk menjadi instruktur bulu tangkis.Tidak seperti Park Tae Yang, Park Tae Joon hanya memandang bulu tangkis sebagai pekerjaan dan tidak lebih. Dia suka pulang tepat waktu serta membuat akhir pekannya bebas.Setelah keluar dari timnya karena suatu alasan, Park Tae Joon mencoba mencari posisi sebagai instruktur bulu tangkis untuk memenuhi kebutuhannya. Ia berakhir di gym yang dijalankan oleh ayah Park Tae Yang, Park Man Soo (Jeon Bae Soo).Park Man Soo menyarankan Park Tae Joon bertanding bulu tangkis melawan Park Tae Yang. Akibatnya, kedua atlet, yang memiliki sudut pandang olahraga yang sama sekali berbeda, akan terlibat dalam permainan kompetitif.Ternyata, itu adalah pertandingan itu adalah kedua bagi Park Tae Joon dan Park Tae Yang. Kisah romansa pun dimulai dari sini.