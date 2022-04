3 Hal Menarik Seputar Drakor Comeback Lee Joon Gi Again My Life

1. Again My Life adalah drakor comeback Lee Joon Gi

Lee Joon Gi dalam drakor Again My Life. Foto: Soompi

2. Pemain Again My Life yang fenomenal

3. Plot Again My Life menyegarkan

Jakarta: Drama Korea ( drakor ) Again My Life sudah tayang di stasiun TV SBS dan layanan streaming Viki. Ini adalah drama comeback dari aktor kawakan Lee Joon Gi. Again My Life adalah drama tentang seorang jaksa muda yang mendapat kesempatan kedua di pengadilan setelah gagal menjatuhkan orang yang kuat. Lee Joon Gi berperan sebagai Kim Hee Woo, yang dibunuh secara tidak adil saat menyelidiki seorang politisi yang korupsi tetapi secara tak terduga mendapat kesempatan kedua dalam hidup.Berikut adalah tiga hal dari drakor Again My Life yang membuat drama ini menarik untuk ditonton.Again My Life adalah drama yang ditunggu pada penggemar Lee Joon Gi atau pecinta drakor. Mereka menantikan penggambaran emosionalnya serta kemampuan aktingnya."Subjek Again My Life sendiri sangat menarik, jadi saya tertarik dengan ceritanya," ucap Lee Joon Gi, dilansir dari Soompi.Bahkan, ia menikmati memerankan karakter Kim Hee Woo. "Again My Life bukanlah drama yang sulit atau provokatif, jadi saya pikir akan sangat bagus jika pemirsa menikmatinya dengan mudah dan nyaman," ucap Lee Joon Gi.Selain Lee Joon Gi, aktor berbakat Kim Ji Eun, Jung Sang Hoon, dan Kim Jae Kyung akan meningkatkan kualitas drama Again My Life. Pasukan ini akan memainkan peran penting saat Kim Hee Woo membalas dendam dan berjuang untuk keadilan.Kim Hee Ah (Kim Ji Eun) adalah pewaris kaya jenius dengan keyakinan kuat yang bekerja sama dengan Kim Hee Woo setelah ia kembali ke 15 tahun sebelum kematiannya. Jung Sang Hoon berperan sebagai Lee Min Soo, teman dekat Kim Hee Woo dan rekan pengacara, sementara Kim Jae Kyung berperan sebagai Kim Han Mi yang akhirnya menjadi sekutu Kim Hee Woo.Baca: Lee Byung-hun Sempat Tertukar Karakter saat Baca Skenario Our Blues Drama Again My Life menggambarkan kisah seorang jaksa yang mengambil kesempatan di kehidupan kedua dan menggunakan informasi dari kehidupan pertamanya untuk merencanakan secara menyeluruh kejatuhan setiap penjahat yang tidak bisa dia balas dendam. Kim Hee Woo bangkit lebih mematikan dan lebih ganas dari sebelumnya untuk melawan ketidakadilan.Kemampuannya untuk mengalahkan kejahatan akan memberikan sensasi dan kepuasan yang luar biasa bagi pemirsa. Namun demikian, ceritanya masih tetap tidak dapat diprediksi karena Kim Hee Woo akan mulai mengubah masa depannya sendiri dengan menjadi ahli dalam hukum, politik, real estat, dan banyak lagi. Belum lagi, twist tak terduga akan terjadi, membuat penonton tak bisa mengalihkan pandangan dari Again My Life.