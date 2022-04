Lee Byung-hun Sempat Tertukar Karakter saat Baca Skenario Our Blues

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea Our Blues akan segara tayang pada awal April. Berisi 20 episode, serial ini dibintangi oleh Shin Min-a, Lee Byung-hun, Kim Hye-ja, Cha Seung-won dan Kim Woo-bin. Menyusul akan dirilisnya Our Blues, digelar sebuah konferensi pers dan sesi tanya jawab dengan kru serial itu.Shin Min-a diketahui berkencan dengan Kim Woo-bin, namun di serial ini, Shin Min-a yang memerankan seorang ibu bernama Min Sun-a akan dipasangkan oleh Lee Byung-hun yang memerankan Lee Dong-seok."Min Sun-a adalah seorang karakter yang hidup dengan rasa sakit. Ini adalah peran pertamaku menjadi ibu dari seorang anak, ada banyak tekanan untuk menghidupkan perubahan emosi Sun-a dan bagaimana dia mengalahkan rasa sakitnya daripada memerankan aspek keibuan, aku pikir itu akan sulit." ujar Shin Min-a.Sementara lawan bermain Shin Min-a, Lee Byung-hun berbagi cerita lucu, dimana dia sempat salah anggapan bahwa dirinya memainkan karakter Choi Han-soo yang seharusnya diperankan oleh Cha Seung-won."Yang menarik tentang drama omnibus adalah di satu episode, kau jadi karakter utama, di episode lain kau tidak. Awalnya, ada cerita tentang Han-soo, dan karena aku terbiasa memainkan karakter utama, aku berpikir, 'Aku pati jadi Han-soo'. Aku membaca dua volume dan aku jatuh cinta dengan karakternya, ini akan asyik sekali. Lalu, aku sampai di akhir volume dua skenarionya dan tertulis, dia sangat handal bermain basket karena dia tinggi, 'Ini pasti aku', aku pikir. Namun, ternyata aku tidak memerankan Han-soo." kata Byung-hunSerial Our Blues menceritakan drama omnibus dengan latar tempat Pulau Jeju yang hangat dan penuh kehidupan, serta mengangkat kisah kehidupan berbagai karakter yang beragam. Penulis Noh Hee-kyung dan sutradara Kim Kyu-tae berkolaborasi kembali setelah sebelumnya bekerja sama di serial It's Okay, It's Love.