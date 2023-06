Deretan Film dan Serial Baru Bulan Juni di Disney+ Hotstar

1. Avatar: The Way of Water (7 Juni)





Di bulan Juni ini, Disney+ Hotstar menghadirkan deretan film dan serial baru yang seru, mulai dari film box office Avatar: The Way of Water, serial terbaru Marvel Studios yang ditunggu para penggemar, hingga beragam konten Korea yang penuh aksi.Berikut deretan film dan serial baru Disney+ Hotstar di bulan Juni ini:Disebut sebagai salah satu film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa, Avatar: The Way of Water yang disutradarai James Cameron akan segera tayang di Disney+ Hotstar mulai 7 Juni.Bercerita tentang Jake Sully dan Neytiri, film ini akan membawa Sobat Medcom ke dalam kisah keluarga penuh aksi saat mereka terpaksa meninggalkan rumah dan menjelajahi area-area lainnya di Pandora.Ketika ancaman lama kembali datang, Jake harus berperang melawan umat manusia dalam sebuah peperangan yang besar.Setelah season pertama sukses menghibur penonton dengan aksi kocak Yu Jae-suk, Lee Kwang-soo, dan Kwon Yu-ri yang berusaha menyelesaikan tantangan-tantangan yang seru, trio favorit penggemar tersebut akan kembali dengan musim kedua.Menampilkan AI 2.0 yang sudah dikembangkan untuk menghadirkan rintangan lebih menantang, THE ZONE: Survival Mission 2 akan membawa Jae-suk, Kwang-soo, dan Yu-ri ke beberapa destinasi wisata unik di Korea untuk menghadapi tantangan dan bertahan hidup.Dalam serial terbaru Marvel Studios, Secret Invasion, yang berlatar waktu di MCU saat ini, Nick Fury mengetahui adanya sebuah invasi rahasia oleh sekelompok Skrull yang dapat berubah bentuk.Fury bergabung dengan rekan-rekannya seperti Everett Ross, Maria Hill, dan juga Talos, seorang Skrull yang telah menetap di Bumi. Bersama-sama, mereka harus berlomba dengan waktu untuk menggagalkan invasi Skrull dan menyelamatkan umat manusia.Revenant merupakan sebuah drama Korea menegangkan tentang iblis, kematian. Drama ini menceritakan seorang perempuan yang dirasuki oleh roh jahat dan seorang pria yang dapat melihat makhluk halus. Keduanya mengungkap rahasia kematian misterius yang melibatkan lima arwah.The Night Manager merupakan serial India bergenre crime-thriller karya Sandeep Modi. Serial ini merupakan remake dari serial televisi Inggris berjudul sama yang merupakan adaptasi dari buku karya John Le Carre berjudul sama.Serial ini menceritakan seorang karakter bernama Shaan Sengupta, mantan tentara yang harus menyusup ke dalam organisasi penyelundup senjata demi menghancurkan jaringan penyelundup senjata.(Nicholas Timothy Suteja)