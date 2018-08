Dibintangi Chicco Jerikho dan Rio Dewanto, Film Foxtrot Six Gandeng Produser Terminator

Randy Korompis memulai debut sebagai sutradara film melalui Foxtrot Six. Film perdana besutannya ini diproduksi oleh Rapid Eye Pictures. Randy menggandeng produser film Mario Kassar, sineas yang bekerja di balik layar film populer seperti Terminator dan Rambo.Kerjasama mereka dimulai ketika Randy dan Mario bertemu di Los Angeles. Ide cerita sudah dipersiapkan sejak delapan tahun lalu."Proyek ini dimulai dari 2010. Saya belajar sendiri dari buku, dari mana-mana. Lalu ketemu Mario dan Manoj. Saya dari kecil kebanyakan nonton film-film produksi mereka," papar Randy Korompis dalam temu media di MD Place, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.Di samping menggandeng produser ternama, Foxtrot Six diklaim sebagai film hybrid perdana yang menggabungkan beberapa genre, dengan action sebagai genre utama. Foxtrot sendiri berkisah tentang mantan marinir bersama teman-temannya berjuang menyelamatkan negara dari kemiskinan. Unsur politik disusupkan sebagai latar. Proyek film ini memakan budget sekitar USD4 juta.Sensasi menegangkan dalam film turut melibatkan Andrew Juano yang bergerak di balik efek visual film Life of Pi, Sherlock Holmes: A Game of Shadows dan The Walking Dead. Mark Goldblatt bergerak sebagai editor di film Armageddon, X-Men: The Last Stand serta Rise of the Planet of the Apes.Pihak MD Pictures sebagai distributor meraup pasar lokal di Indonesia. Sementara Mario Kassar sebagai jembatan untuk mempromosikan film di mancanegara."Saya kenal Mario Kassar empat tahun lalu, udah ada chemistry mau kerjasama. Tahu-tahu ketemu lagi di Los Angeles, lebih nyambung. Kita harus kerjasama tapi enggak ada kesempatan. Akhirnya beliau datang buat Foxtrot Six. Ada beberapa proyek lain dibicarakan," papar Manoj.Aktor yang terlibat Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Mike Lewis, Arifin Putra, Edward Akbar, Miller Khan, Julie Estelle dan Aurelie Moereman.Randy Korompis mengenyam pendidikan film di Amerika Serikat. Dia sempat bekerja di perusahaan film internasional High Moon Studios dan Disnet di Los Angeles sebagai sutradara.Foxtrot Six dijadwalkan tayang di Indonesia pada 2019.(ELG)