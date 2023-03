Jadi Antagonis di Drakor The Glory, Shin Ye-eun Kehilangan Banyak Follower

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Shin Ye-eun harus rela kehilangan banyak follower-nya di media sosial akibat perannya sebagai karakter antagonis di drama Korea The Glory. Hal ini ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara My Little Old Boy di salah satu stasiun televisi Korea Selatan, baru-baru ini.Shin Ye-eun mengatakan bahwa awalnya, agensinya memperkirakan kalau dirinya akan mendapat banyak follower baru usai membintangi The Glory . Tapi ternyata, yang terjadi justru sebaliknya."Mereka mengatakan banyak orang akan menyukaiku dan saya sedikit bersemangat. Tapi, pada kenyataannya, orang-orang malah unfollow (akun) saya," ucap Shin Ye-eun.Aktris yang berperan sebagai Park Yeon-jin muda itu mengaku kini banyak orang yang memintanya untuk tidak tersenyum kepada mereka ketika bertemu."Banyak orang bilang tak mau lihat saya tersenyum dan mereka tak mau melihat wajah saya," tutur Shin Ye-eun.Shin Dong-yup selaku salah satu pembawa acara My Little Old Boy mengatakan kalau sikap orang-orang tersebut menjadi bukti bahwa Shin Ye-eun sukses memberikan performa terbaik kala berperan sebagai karakter antagonis."Itu membuktikan betapa bagusnya kamu berperan sebagai orang jahat," puji Shin Dong-yup."Benar," jawab Shin Ye-eun dengan singkat.Dalam The Glory, Shin Ye-eun berperan sebagai Park Yeon-jin muda yang merupakan pem-bully. Citranya sebagai perempuan muda yang baik hati dan manis dalam beberapa drama sebelumnya pun hilang begitu saja saat ia berakting dalam The Glory.Penampilan Shin Ye-eun dalam The Glory bisa disaksikan di Netflix.