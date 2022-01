Park Hyung Sik dan Han So Hee Tampil Mesra di Video Klip

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Park Hyung Sik dan aktris Han So Hee kembali menarik perhatian publik. Kali ini, keduanya menunjukkan chemistry dalam video musik (MV) soundtrack asli (OST) untuk drama Korea (Drakor) terbaru mereka.Dilansir dari Soompi, dua OST telah dirilis untuk drama musik romantis mendatang, yakni Soundtrack #1. OST pertama berjudul "Love Beyond Words", lagu yang dinyanyikan oleh Kyuhyun Super Junior.Lagu "Love Beyond Words" merupakan balada emosional yang menggabungkan melodi menggetarkan hati. Terdapat juga lirik puitis dengan vokal Kyuhyun yang menonjol.Lagu tersebut diproduseri oleh DOKO, sosok yang berada di balik sejumlah lagu hits. Di antaranya, "I Still Love You A Lot" dari Jeon Sang Geun, "Do You Want to Walk with Me?" dari Jukjae, dan "I Still Love You a Lot" dari Baek Ji Young.Sedangkan OST kedua, berjudul "Want to Be Happy". Lagu ini dinyanyikan oleh Park Bo Ram, yang juga berpartisipasi dalam penulisan liriknya. Ini merupakan lagu balada halus yang diawali dengan instrumental gitar yang tenang, dan menjadi aransemen orkestra yang kuat.Liriknya menceritakan tentang seseorang yang ingin menemukan cinta lagi dan kebahagiaan. Meskipun, ada kemungkinan bahwa kebahagiaan akan berakhir dengan perpisahan. Drama Soundtrack #1 mengisahkan tentang seorang pria dan seorang wanita yang telah berteman baik selama 20 tahun. Mereka belajar memahami perasaan masing-masing ketika harus tinggal di rumah yang sama selama dua minggu.Tayangan ini disutradarai oleh Kim Hee Won. Nama yang tak asing itu adalah pria di balik serial Korea The Crowned Clown dan Vincenzo. Uniknya, Soundtrack #1 tak hanya merilis teaser tradisional, namun juga menampilkan adegan Park Hyung Sik dan Han So Hee dalam MV OST.