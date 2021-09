Tayang di Netflix, Han So-hee Berubah di Serial My Name

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial Korea terbaru berjudul My Name bakal tayang di Netflix pada 15 Oktober 2021. Drama ini dibintangi oleh Han So-hee, Park Hee-soon, dan Ahn Bo-hyun.Serial noir ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang perempuan yang bergabung dengan organisasi kriminal. Namun, dia menjadi polisi yang menyamar demi mencari pembunuh ayahnya.Poster teaser serial Korea My Name baru-baru ini dipublikasikan. Penonton akan terkejut melihat sosok Han So-hee.Aktris yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Yeo Da-gyeong di The World of the Married dan Yu Na-bi di Nevertheless itu berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Karakternya di serial My Name akan membuat penonton takjub.Pada poster yang dirilis, Han So-hee terlihat sedang berdiri di kegelapan gang. Ia seperti telah melalui pertarungan yang sengit dengan luka di wajah dan belati di tangannya.Ia berperan sebagai karakter Jiwoo. Penonton pun akan melihat aksi Han So-hee yang tidak akan berhenti dalam membalaskan dendam ayahnya dan mencari kebenaran yang menyakitkan.Sementara itu, My name disutradarai oleh Kim Jin-min. Dia sebelumnya bekerja sama dengan Netflix untuk serial Korea berjudul Extracurricular, cerita unik yang menyoroti sisi gelap remaja SMA.Kini, sutradara Kim Jin-min menunjukkan keterampilannya dalam menghasilkan cerita yang penuh ketegangan. Dia akan menjadikan My Name sebagai kisah noir laga dengan plot yang menarik dan mendebarkan.(ELG)