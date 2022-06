3 Fakta Film Horor The Black Phone, Tayang Hari Ini di Bioskop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Film The Black Phone mulai tayang di bioskop hari ini, Rabu, 22 Juni 2022. Film horor ini disutradarai oleh Scott Derrickson.Scott Derrickson adalah sutradara untuk beberapa film terkenal seperti Doctor Strange (2016), Sinister (2011), The Exorcism of Emily Rose (2005), dan Deliver Us From Evil (2014).Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang film The Black Phone dilansir Collider:Baca: Netflix Konfirmasi Drakor All of Us Are Dead 2 The Black Phone mengambil setting tahun 1970an di pinggiran Kota Colorado. Film ini berkisah tentang anak-anak diburu oleh seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai The Grabber.Seorang anak bernama Finney Shaw diculik oleh The Gabbler dan disembunyikan di sebuah ruang bawah tanah. Dalam rauang tersebut, terdapat telepon hitam tua yang dapat terhubung dengan para korban The Gabbler.Sementara itu, saudari Finney, mulai mendapat penglihatan yang bisa menuntunnya ke jalan untuk membantunya menemukan saudara laki-lakinya yang diculik.Faktanya, The Black Phone berdasarkan pada cerita pendek tahun 2004 dengan judul yang sama yang ditulis oleh Joe Hill, putra dari penulis horor legendaris Stephen King.Jika Anda tertarik untuk melihat cerita pendek sebelum melihat filmnya, itu dapat ditemukan di kumpulan cerita pendek 20th Century Ghosts.Aktor Ethan Hawke berperan sebagai sang pembunuh berantai, The Gabbler. Ia mengenakan topeng iblis dalam film The Black Phone.Ini bukan kali pertama kerja sama Ethan Hawke dengan Scott Derrickson. Ethan Hawke pernah bermain dalam Sinister (2011) sebagai pemeran utama, ayah yang putrinya menjadi terpikat oleh dewa pembunuh yang dikenal sebagai Bughuul.Cek berita terbaru dan artikel menarik lainnya di Google News