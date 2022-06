Poster All of Us Are Dead 2. Foto: Soompi

Jakarta: Serial horor tertema zombie, All of Us Are Dead , dipastikan memiliki sekuel kedua. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Netflix Korea.Dilansir dari Soompi, Netflix Korea secara resmi membagikan bahwa serial hit All of Us Are Dead akan kembali untuk Musim 2 dengan poster seram. Perusahaan itu juga merilis klip "Pengumuman Musim 2" dengan bintang All of Us Are Dead, Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun, dan Lomon di mana mereka berterima kasih kepada pemirsa atas semua cinta dan godaan yang akan datang di Musim 2.Namun, tak ada keterangan waktu kapan serial Korea kondang ini akan tayang. Pada teaser All of Us Are Dead 2, terlihat para zombie berdesakan dan menatap ke arah kamera.Akhir All of Us Dead pada musim pertama adalah open ending. Enam siswa diselamatkan tetapi dikarantina oleh pemerintah. Kemudian, Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun) setengah zombie, dan Lee Cheong San (Yoon Chan Young) mungkin mati, tetapi tanpa konfirmasi.Baca: 5 Karakter All of Us Are Dead Serial All of Us Are Dead diangkat berdasarkan webtoon populer. Ceritanya berlatar di sekolah menengah yang berubah menjadi kacau karena terjadi penyebaran virus zombie misterius.Selain upaya melawan zombie, All of Us Are Dead juga mengangkat isu kekerasan sekolah sebagai tema utama lain. Virus zombie misterius dikembangkan oleh seorang guru untuk membantu putranya melawan pelaku perundungan di sekolah.Popularitas serial All of Us Are Dead dipuji sebagai "Squid Game baru" sejak mendarat di Netflix secara perdana pada 28 Januari 2022.Serial ini menduduki puncak daftar 10 teratas acara TV non-bahasa Inggris Netflix untuk pekan 24 hingga 30 Januari dengan 124,79 juta jam penayangan.