Drakor My Name Tayang, Han So Hee Dipuji

Drama Korea (Drakor) terbaru berjudul My Name telah tayang perdana di Netflix. Aktris Han So Hee pun dipuji karena aktingnya yang memukau dalam drama My Name.Dilansir dari Allkpop, ada unggahan dalam komunitas online yang dibuat dengan judul Akting Han So Hee di My Name."Dalam satu kata, dia luar biasa. Hidup Han So Hee akan berubah dengan drama ini," tulis seseorang yang diduga sebagai pejabat Netflix, di kolom komentar unggahan itu."Dia (Han So Hee) adalah seorang aktris yang saya tidak tertarik, tapi kemudian saya jatuh cinta padanya melalui drama ini. Dia luar biasa dalam akting, dia benar-benar bersinar saat berakting," tambahnya.Dia membocorkan bahwa kekejaman yang dilakukan Han So Hee dalam drama My Name mungkin lebih parah dari serial Squid Game. Orang itu pun menyarankan agar My Name tidak ditonton oleh anak-anak."Menurut saya, anak-anak harus diberitahu untuk tidak menontonnya. Jika Squid Game berurusan dengan senjata, drama ini menggunakan banyak pisau," ungkapnya.My Name merupakan sebuah serial laga noir karya sutradara Kim Jin-min yang pernah bekerja sama dengan Netflix untuk serial Extracurricular. Serial ini dibintangi oleh Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull, dan masih banyak lagi.Drakor ini bercerita tentang perempuan bernama Jiwoo (diperankan Han So-hee). Dia bergabung dengan sebuah organisasi kriminal demi mencari pembunuh ayahnya.Tekadnya itu terbentuk karena pada hari ulang tahunnya yang ke-17, Jiwoo menyaksikan pembunuhan ayahnya. Kemudian, dia menemui Mujin (diperankan Park Hee-soon), sahabat lama dari ayahnya yang juga merupakan bos kartel narkoba terbesar, Dongcheon.Jiwoo merasa geram dengan pihak kepolisian yang tidak menjalankan penyelidikan dan ia tidak bisa diam begitu saja. Tekadnya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya terpancar begitu kuat dari matanya.Mujin pun mengungkapkan bahwa ayah Jiwoo dibunuh oleh seorang polisi. Kemudian, Mujin memberikan nama samaran Oh Hyejin untuk digunakan Jiwoo selama bekerja sebagai mata-mata di kepolisian.Setelah menemukan beberapa petunjuk, Jiwoo pindah ke Unit Narkoba yang beranggotakan detektif cerdik Jeon Pildo (diperankan Ahn Bo-hyun) dan dikepalai oleh Cha Giho (diperankan Kim Sang-ho). Jiwoo bergabung dalam penangkapan Mujin dan situasi membuatnya harus melakukan penyelidikan terhadap atasannya sendiri.Upaya Jiwoo untuk membantu Mujin membuat anggota tim yang lain curiga padanya. Selain itu, Jiwoo juga harus menghadapi kecurigaan dari tangan kanan Mujin, Jung Taeju (diperankan Lee Hak-ju), dan ancaman dari mafia Dongcheon Do Gangjae (diperankan Jang Yull).Seiring dengan bahaya yang semakin banyak, berbagai karakter di sekeliling Jiwoo juga ikut menambah ketegangan. Sedikit demi sedikit, Jiwoo menemukan petunjuk tentang siapa pembunuh ayahnya dan akhirnya mendapati kenyataan yang tak terduga.