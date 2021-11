Lionsgate Play Indonesia Hadirkan Serial Kehidupan Mafia di Magic City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Layanan streaming film Lionsgate Play Indonesia menghadirkan sejumlah film dan serial baru ke dalam katalog mereka bulan ini.Khusus bulan November ini, Lionsgate Play Indonesia merilis empat serial eksklusif dari beragam genre. Mulai dari Magic City, The Girlfriend Experience, Home Economics, hingga Hiccups & Hookups.Serial Magic City mengangkat kisah mafia Miami pada akhir 1950-an tak lama setelah Revolusi Kuba. Ike Evans (Jeffrey Dean Morgan) yang merupakan pemilik hotel paling glamor di Miami harus berurusan dengan mafia.Pada siang hari, hotel milik Ike dijuluki "Magic City" karena semua aksi mafia terjadi di sana. Sementara di malam hari mafia, pengedar narkoba dan gangster berkumpul. Serial ini dibintangi Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenko, Steven Strait, Jessica Marais, Taylor Blackwell, dan Danny Huston. Nama terakhir bahkan pernah masuk nominasi Golden Globes lewat perannya ini.Sementara serial The Girlfriend Experience merupakan antologi dengan latar belakang Washington DC. Pada hari-hari menjelang pemilihan presiden dan semua mata tertuju kepada Christine (Riley Keough), yang menawarkan klien "pengalaman pacar sewaan" sambil menjalani kehidupan ganda sebagai pengacara muda dalam pelatihan.Lalu ada Home Economics yang menyoroti kehidupan tiga saudara kandung yang sudah dewasa menemukan diri mereka hidup pada tingkatan finansial yang sangat berbeda satu sama lain. Sitkom yang dibintangi oleh Topher Grace ini mendapatkan rating of 82% di Rotten Tomatoes.Terakhir ada serial Hiccups & Hookups yang berkisah tentang seorang ibu tunggal yang baru saja berpisah, adik laki-lakinya yang fobia komitmen an putrinya yang masih remaja. Serial ini merupakan serial original India pertama dari Lionsgate Play Indonesia."Dengan serial original pertama kami berusaha tetap setia dengan etos kami untuk menghibur penonton dengan konten unik, bold dan edgy," kata Rohit Jain, Managing Director South Asia and Networks-Emerging Markets Asia dari Lionsgate India.Selain serial, Lionsgate Play Indonesia juga memasukkan sejumlah film hollywood ternama seperti The Hunger Games: Catching Fire, Manchester by the Sea, Whiplash, Wonder, Only the Brave, Rush sampai Fruitvale Station.Lionsgate Play merupakan l ayanan streaming dari Lionsgate India dan Starz. Pada bulan April 2021, mereka memperluas kehadirannya di Asia, termasuk Indonesia.