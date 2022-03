Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial zombie AMC, The Walking Dead berlanjut ke spin-off enam episode yang berjudul Isle of the Dead.Isle of the Dead nantinya menceritakan perjalanan karakter Maggie (diperankan oleh Lauren Cohan) dan Negan (diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan) menyusuri kota Manhattan yang sudah hancur. Spin-off ini diperkirakan akan tayang di AMC dan AMC Plus pada tahun 2023."Ini adalah hari istimewa bagi semesta 'The Walking Dead'." kata Dan McDermott, selaku presiden of entertainment dan AMC Studios untuk AMC Network.Dengan dibuatnya spin-off ini, serial The Walking Dead dapat lanjut berjalan mengganti perspektif ke dua tokoh paling populer dan menjadi kesempatan untuk mengganti latar tempat."Tidak hanya menambah cerita yang menarik, ini akan memperluas cerita ke arah dua karakter tak terlupakan yang para penggemar cintai, benci atau membenci dan kemudian mencintai, Maggie dan Negan yang dihidupkan oleh Lauren dan Jeffrey. Ini juga membuat dapat menjelajah pinggiran semesta di Pulau Manhattan, dengan bangunan ikonik yang dapat memiliki makna berbeda saat emilhat dari perspektif dunia penuh zombie." lanjut McDermott.Chief content officer The Walking Dead, Scott M. Gimple memuji Eli Jorne yang merangkap posisi sebagai penulis dan produser eksekutif spin-off ini."Eli telah membuat kekacuan, keindahan, kekelaman karya bagi Negan, Maggie dan semua penggemar untuk menemukan dunia yang gila dan sebelumnya tak terlihat di The Walking Dead." ujar Gimple.The Walking Dead akan menutup serial dengan season ke-11. Serial yang diadaptasi dari buku komik karya Robert Kirkman ini telah tayang lebih dari satu dekade, dengan debutnya pada tanggal 31 Oktober 2010.