Kisah Hanggini dan Junior Roberts Berlanjut ke Geez & Ann The Series

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Setelah sukses diangkat ke film layar lebar, novel Geez & Ann diadaptasi ke dalam serial. Geez & Ann The Series masih menampilkan Hanggini Purinda Retto sebagai Keana Amanda (Ann) dan Junior Roberts sebagai Gazza Cahyadi (Geez) sebagai pemeran utama.Geez & Ann The Series masih diadaptasi dari novel karya penulis Nadhifa Allya Tsana alias Rintik Sedu. Bercerita tentang Geez dan Ann dewasa bertemu kembali di ajang reuni SMA.Ann yang sedang menjalani internship di sebuah rumah sakit sekarang telah bertunangan dengan Bayu, yang diperankan oleh Roy Sungkono. Bayu sedang merintis bisnis kafe dan bercita-cita untuk membeli sebuah rumah untuk ditinggali bersama Ann, setelah mereka menikah nantinya. Sementara Geez yang memiliki bisnis start-up bertekad untuk kembali ke kehidupan Ann walaupun hanya sebatas teman."Kita bisa menyaksikan beberapa fase kehidupan Geez dan Ann. Masing-masing memiliki pandangan berbeda akan kehidupan, apalagi latar belakang keduanya sangat berbeda. Ann sebagai dokter, dan Geez sebagai musisi. Namun keduanya mampu memahami dan menyampaikan perasaan mereka dengan mudahnya karena cinta," kata Hestu selaku sutradara.Geez & Ann The Series bakal tayang di layanan streaming Vidio mulai 18 Februari 2022. Serial yang diproduksi MVP Entertainment ini direncanakan terdiri dari 10 episode."Geez & Ann The Series menjadi salah satu suguhan terbaik kami dalam membuka awal tahun 2022 ini. Series ini bercerita mengenai kisah cinta remaja yang apik antara Geez dan Ann yang diadaptasi dari buku karya Rintik Sedu, dimana tidak hanya menawan hati pembaca bukunya namun juga penonton filmnya," kata Tina Arwin selaku Chief of Content Officer Vidio.Sementara itu, Produser dan Presiden Multivision Plus, Raam Punjabi yakin Geez & Ann The Series akan mendapat respons positif sama seperti novel dan filmnya."Geez & Ann The Series akan memikat hati pemirsa Vidio. MVP akan mempertahankan posisi kami sebagai pionir dalam memilih genre yang berbeda dan menarik," tutupnya.