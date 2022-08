Pertempuran Seru di Trailer Serial The Rings of Power

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penggemar Lord of the Rings akan kembali dimanjakan tayangan kesukaan mereka. Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power baru saja merilis trailer resmi pada 23 Agustus kemarin.Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien ini akan berfokus pada dunia tengah pada zaman kedua, ribuan tahun sebelum film The Hobbit atau series Lord of the Rings mana pun. Pada The Rings of Power akan berfokus pada Galadriel, Elrond, High King Gil-galad dan Celebrimbor. Trailer dibuka dengan adegan pertempuran yang epik."Adikku memberikan nyawanya untuk berburu musuh. Tugasnya sekarang menjadi milik ku," kata Galadriel dalam cuplikan pembuka.Saat Galadriel yang diperankan oleh Morfydd Clark terlihat melangkah ke atas kapal. Terbalut baju zirah dan memegang pedang, dia berkata “Berdirilah denganku. Pertemuan kita bukan suatu kebetulan."Serial ini akan membawa penonton kembali ke era di mana kekuatan besar ditempa, kerajaan naik dalam kemuliaan lalu jatuh dalam kehancuran dan dunia akan ditutupi oleh kegelapan.Seri The Rings of Power akan menceritakan kembalinya Galadriel berhadapan dengan kejahatan yang telah lama mengintai dunia tengah. The Rings of Power sendiri akan rilis pada 2 September 2022 di Amazon Prime Video.