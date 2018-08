Tertarik dengan Naskah Foxtrot Six, Produser Terminator Langsung ke Indonesia

Produser film Terminator dan Rambo, Mario Kassar terlibat sebagai produser di bawah bendera Red Eye Pictures untuk film Foxtrot Six garapan sutradara Randy Korompis. Sineas yang bermukim di Los Angeles itu memaparkan kisah pertemuannya dengan Randy."Tidak sengaja, ada teman saya yang menelepon katanya ada orang bernama Randy dari Los Angeles dengan skenario ini mencari seseorang untuk membuat film. Lalu dia datang ke rumah saya di Los Angeles dan saya membaca skenarionya. Saya suka dan akhirnya berbicara dengannya. Saya tertarik dan datang ke Indonesia," papar Mario di MD Place, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.Pertemuan mereka berawal pada 2015. Setidaknya proses ini memakan waktu selama tiga tahun. Mario dan Randy melalui proses produksi selama satu tahun. Syuting film memakan waktu tiga bulan. Sisa waktu digunakan untuk menggali ide cerita dan pemantapan naskah.Sementara ide cerita telah dikonsep oleh Randy sejak 2010. Memakan waktu cukup lama, sebab Randy melibatkan script doctor, profesi khusus di Amerika sebagai kurator naskah. Setidaknya Randy tiga kali melakukan pemeriksaan naskah."Ini film yang cukup sulit pengambilan gambarnya, 600 adegan efek visual. Film ini jika dibuat di Amerika bisa memakan biaya USD25-35 juta," terangnya.Selain sebagai produser, Mario ikut mempromosikan film Foxtrot Six di mancanegara. Sementara penyebaran di Indonesia Red Eye Pictures menggandeng MD Pictures sebagai distributor lokal.Film Foxtrot Six menggunakan tim produksi, aktor dan latar tempat dari Indonesia. Sementara untuk dialog menggunakan bahasa Inggris seutuhnya dengan subtitle bahasa Indonesia. Sutradara sengaja mengemas film bergenre hybrid perdana di Indonesia ini untuk membidik pasar internasional.Deretan aktor yang bergabung dalam film action berpadu kisah drama dalam Foxtrot Six antara lain Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Mike Lewis, Arifin Putra, Edward Akbar, Miller Khan, Julie Estelle dan Aurelie Moereman.Foxtrot Six dijadwalkan tayang di Indonesia pada 2019. Penyebaran skala internasional dijadwalkan setelah penayangan di Indonesia.(ELG)