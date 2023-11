Drakor Descendants of the Sun Akan Diangkat jadi Film, Disutradarai Hanung Bramantyo

Baca juga: 5 Rekomendasi Drama Korea Bertema Forensik

Jakarta: Drama Korea (Drakor) populer Descendants of the Sun dikabarkan akan diangkat menjadi film layar lebar di Indonesia oleh sutradara Hanung Bramantyo. Kabar ini disampaikan oleh Hanung Bramantyo melalui akun Instagram resminya, @hanungbramantyo. Sutradara ternama itu menyebutkan, ia akan bekerja sama dengan rumah produksi Korea Selatan untuk memproduksi film ini.“Today, kantor @dapurfilm kedatangan tamu dari korea, CEO Barunson C&C, (PH yang memproduksi Film Parasite) mr. @seo_woo_sik untuk menandatangani kesepakatan produksi bersama remake series Descendant of the sun menjadi Film Layar Lebar dengan disupport K-Studio by @azlinabdlatif," tulis Hanung, dikutip dari Instagram-nya, Jumat, 10 November 2023.Sutradara yang telah menggarap banyak film populer di Indonesia itu mengaku bahwa membuat ulang sebuah TV series menjadi film layar lebar adalah tantangan yang cukup besar. Ia juga mengungkapkan, belum menentukan pemeran-pemeran di film ini.“Sebuah tantangan baru buat saya, mengadaptasi series terkenal di dunia ke dalam Film layar lebar. Bismillah, semoga tidak mengecewakan,” lanjut Hanung.Descendants of The Sun (DOTS) merupakan drakor hits yang tayang pada Februari 2016. Diperankan oleh Song Hye Kyo dan Song Joong Ki, drakor ini berkisah tentang Tentara Angkatan Darat Korea Selatan dan dokter di sebuah rumah sakit.Tentara tersebut bernama Yoo Si Jin (Song Joong Ki), sedangkan dokter bernama Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Keduanya saling mengenal karena suatu hal, kemudian dekat hingga menjalin kisah asmara.