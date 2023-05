Lee Jong Suk Bakal Gelar Fan Meeting 15 Juli 2023 di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Lee Jong-suk akan menggelar fan meeting bertajuk Dear. My With di Jakarta, pada 15 Juli 2023 mendatang. Kehadirannya ini diumumkan melalui poster fan meeting yang diunggah melalui akun Instagram @applewood_official, Senin, 22 Mei 2023."Pantau terus untuk detail lebih lanjut," tulis Applewood.Lee Jong-suk akan memulai tur fan meeting di Hong Kong pada awal Juili. Lalu ke Taipei dan Jakarta, pada 8 dan 15 Juli 2023.Ada sebanyak 11 kota yang akan dikunjungi oleh Lee Jong-suk. Tur fan meeting yang bertajuk Dear. My With ini akan berakhir di Ho Chi Minh, Vietnam, 28 Oktober 2023.Para penggemar menyambut antusias kedatangan aktor asal Korea Selatan ini. Mereka langsung membanjiri komentar postingan yang diunggah oleh pihak promotor."MAU BANGET," tulis @callmeiwann."Kaget banget asli," tulis @feleuny."MAU MAU MAU," tulis @rosas_oca."Yeah, ada Jakarta," tulis @dnwdy92."Yuhu, Jakarta," tulis @irna_datatina_sheinafia.Lee Jong-suk mulai dikenal oleh publik berkat perannya di School 2013 yang tayang pada 2012 lalu di KBS. Setelah itu, ia juga kerap membintangi serial drama Korea terkenal, seperti Pinocchio (2014), W: Two Worlds (2016), While You Were Sleeping (2017), hingga yang terbaru adalah Big Mouth (2022) bersama Im Yoon-ah atau Yoona SNSD.(Rafi Alvirtyantoro)