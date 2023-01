Na Chul, Aktor Weak Hero Class 1 Meninggal di Usia 36 Tahun

Penyebab kematian

Bintangi sejumlah drakor populer





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Aktor Korea Selatan yang bermain di Weak Hero Class 1 , Na Chul dikabarkan telah meninggal dunia . Na Chul tutup usia pada Sabtu, 21 Januari 2023. Ia wafat di usia 36 tahun.Tidak banyak informasi terkait penyebab kematian Na Chul. Namun dikutip dari Allkpop, Na Chul meninggal karena masalah kesehatan yang memburuk. Jenazah Na Chul dijadwalkan akan dimakamkan pada 23 Januari 2023.Karier Na Chul diawali sebagai aktor teater sejak tahun 2010. Bersinar di panggung teater membuat Na Chul akhirnya dilirik oleh produksi film dan drama Korea.Selain bermain peran di Weak Hero Class 1, Na Chul juga pernah membintangi sederet drakor populer seperti Vincenzo, Happiness, serta Through The Darkness.Tak hanya itu, sepanjang kariernya Na Chul juga membintangi beberapa film, termasuk Along With the Gods: the Two Worlds, 1987: When the Day Comes, dan Extreme Jobs.Film terakhir yang dibintangi Na Chul adalah Sinkhole yang dirilis tahun 2021 silam.