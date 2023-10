Sutradara The Hunger Games Menyesal Bagi Dua Film Mockingjay

Advertisement

Francis Lawrence sebagai sutradara film serial The Hunger Games mengaku menyesal setelah membagi film terakhirnya menjadi dua bagian. Cukup banyak berbagai reaksi yang diterimanya saat film itu dirilis.Prekuel dari film serial The Hunger Games yang bertajuk The Ballad of Songbirds & Snakes akan tayang pada mulai 17 November 2023. Dalam wawancara terbaru bersama People, Francis Lawrence membagikan pendapatnya mengenai film terakhir The Hunger Games.Seperti yang diketahui bersama, film terakhir The Hunger Games dibagi menjadi dua film, yakni The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014) dan The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015). Cara tersebut sama dengan yang dilakukan oleh film Harry Potter dan Twilight.Sang sutradara terdengar sangat menyesali apa yang dilakukannya terhadap film terakhir The Hunger Games. Sepertinya membagi dua film terakhir itu adalah ide yang buruk."Saya benar-benar menyesalinya. Saya benar-benar menyesalinya. Saya tidak yakin semua orang melakukannya, tapi saya pasti menyesalinya," kata Francis Lawrence, dikutip dari People, Senin, 16 Oktober 2023.Penyesalan yang dialaminya datang setelah para penonton dan kritikus film terlihat marah dengan keputusannya itu. Tidak sedikit juga yang merasa kecewa dengan hal itu."Apa yang saya sadari saat mengingat kembali, dan setelah mendengar semua reaksi dan merasakan kemarahan dari penggemar, kritikus, dan orang-orang yang terlibat dalam perpecahan, adalah bahwa saya menyadari bahwa hal itu membuat frustrasi,” tutur Francis Lawrence.Penantian selama satu tahun untuk bagian film berikutnya membuat Francis Lawrence dianggap sebagai orang yang tidak tulus. Meski niat awalnya tidak seperti itu."Membuat orang menunggu setahun, menurut saya, dianggap tidak tulus, bahkan padahal sebenarnya tidak. Niat kami bukan untuk menjadi tidak tulus," tambah Francis Lawrence.The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes merupakan prekuel film The Hunger Games yang diangkat berdasarkan novel karya Suzanne Collins, yang terbit pada 2020 lalu. Francis Lawrence menegaskan bahwa dirinya tidak akan membagi dua lagi cerita di dalam sebuah buku saat diangkat menjadi film."Saya tidak akan pernah membiarkan mereka membagi buku ini menjadi dua," ujar Francis Lawrence.