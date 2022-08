Han So Hee Kecelakaan, Berdampak ke Wajahnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Han So Hee dikabarkan tengah sibuk dalam proses syuting drama korea yang akan tayang pada 2023. Namun, akhir-akhir ini terdengar berita bahwa Han So Hee mengalami cedera. Dikabarkan bahwa cedera yang diterima So Hee meninggalkan luka di wajahnya.Han So Hee mendapat luka tersebut saat dia melakukan proses syuting untuk adegan aksi. Dilansir dari Sports Chosun, Han So Hee dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelah terluka di bagian wajah saat syuting adegan aksi tingkat tinggi dalam drama korea Gyeongseong Creature. Disebutkan bahwa Han So Hee mengalami cedera di dekat matanya yang kemungkinan membuat dirinya menjalani operasi.Di hari yang sama, juru bicara dari agensi Han So Hee, 9ato Entertainment memberikan pernyataan resmi terkait kecelakaan yang menimpa aktris mereka baru – baru ini.“Han So Hee mengalami cedera ringan di bagian wajah saat melakukan syuting adegan aksi untuk drama Gyeongseong Creature. Han So Hee segera mendatangi ruang gawat darurat dan saat ini dia telah menerima perawatan darurat. Untungnya, cederanya ringan. Dia tidak membutuhkan operasi.Adegan tersebut tidak melibatkan aksi berat. Kecelakaan itu terjadi saat Han So Hee menggunakan tubuhnya sendiri. Semua kru di lokasi syuting menunjukkan kekhawatiran karena cedera pada wajah dapat meninggalkan bekas luka. Untuk saat ini, Han So Hee telah memutuskan untuk beristirahat sementara dan dia tidak dapat melanjutkan syutingnya. Untuk sementara, meskipun Han So Hee tidak diharuskan operasi, agensi akan tetap mengawasi dan mengistirahatkan sang aktris.(Stephine Auxiliadora Nauliani)