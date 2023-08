Spider-Man: Across the Spider-Verse Tayangkan 10 Menit Pertama Film, Tonton di Sini Gratis

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Link Nonton Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sinopsis Spider-Man: Across the Spider-Verse

Jakarta: Film Spider-Man: Across the Spider-Verse bekerja sama dengan IGN menayangkan 10 menit pertama film. Penayangan untuk merayakan perilisan Spider-Man: Across the Spider-Verse versi digtial pada hari ini, Selasa 8 Agustus 2023.Film 10 menit pertama ini bisa ditonton secara online dan gratis. Link nonton Spider-Man: Across the Spider-Verse ada di artikel ini.Pada 10 menit pertama film Spider-Man: Across the Spider-Verse menceritakan tentang kehidupan Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) bersama Peter Parker di semestanya.Spider-Gwen alias Gwen Stacy kemudian menghadapi musuh yang ketarik ke semestanya. Nyawa Gwen sempat terancam lalu tiba-tiba muncul Miguel O'Hara.10 menit pertama film Spider-Man: Across the Spider-Verse ini dapat ditonton secara gartis di IGN atau klik di sini Selama satu tahun usai menghentikan rencana jahat Kingpin, Miles Morales menjalani hidup baru. Namun, Gwen Stacy tiba-tiba datang dari semesta lain dan mengajak Miles untuk berpetualang dalam sebuah misi multiverse. Miles pun menerima ajakan Gwen.Dalam petualangannya, Miles dan Gwen bertemu Spider-People, ratusan manusia laba-laba super yang berasal dari berbagai universe, sama seperti mereka. Miles dan Gwen kemudian disambut Spider-Society, kelompok Spider-People yang dipimpin Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099.Bersama-sama, mereka berupaya menghentikan penjahat super bernama The Spot, seorang mantan ilmuwan yang tubuhnya diselimuti portal lintas dimensi. Ia adalah sosok penjahat yang mampu mengancam stabilitas berbagai universe.Namun, Miles kemudian menyadari ada yang janggal dengan Spider-Man 2099 dan Spider-Society. Benar saja, Spider-Man 2099 beserta Spider-Society malah berbalik menyerang Miles dan Gwen.Miles dan Gwen pun dihadapkan pada situasi yang runyam. DI satu sisi, mereka harus menyelamatkan diri dari kejaran Spider-Society, namun mereka juga harus menghentikan aksi jahat The Spot yang mengancam stabilitas multiverse.