Ternyata Ada 6 Karakter Baru di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse mulai tayang di bioskop mulai Rabu, 31 Mei 2023. Dalam film itu, ada sejumlah karakter baru yang diperkenalkan dan membuat penonton penasaran.Sebelum menonton film Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sobat Medcom bisa menyimak daftar karakter baru berikut ini.Karakter ini ditemukan oleh Miles saat sedang melihat ke Spider-Verse. Miguel atau Spider 2099 bisa dikatakan sebagai Spider-Society yang menciptakan dan memberikan komando kekuatan antardimensi.Miguel juga bertugas untuk memastikan setiap orang dikembalikan ke tempat asalnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga alam semesta.Ini akan menjadi salah satu karakter baru kesukaan penonton. Tidak ada yang menyangka bahwa ada seorang wanita yang menjadi manusia laba-laba.Jessica pertama kali terlihat saat muncul di pertemuan Museum Guggenheim menggunakannya sepeda motor. Karakter ini digambarkan sebagai pahlawan dalam segala aspek, mulai dari masyarakat hingga keluarga.Manusia laba-laba wanita ini terlihat seperti sedang hamil. Oleh karena itu, Jessica akan memastikan bahwa tempat dimana anaknya lahir adalah dunia yang aman dengan memberantas segala jenis kejahatan.Jonathan merupakan seorang ilmuwan yang mengalah kecelakaan hingga tubuhnya berubah menjadi hitam-putih. Tubuhnya juga diselimuti oleh portal antar dimensi.The Spot, nama lain Jonathan, bisa melintasi ruang dan waktu ke alam semesta manapun. Susahnya mendapatkan pekerjaan membuat The Spot menjadi seorang kriminal.Siapa yang tidak ingat dengan Peter Parker, manusia laba-laba pertama yang dikenal oleh publik. Ia memiliki pasangan hidup bernama Mary Jane Parker dan dikaruniai oleh seorang putri, yaitu Mayday Parker.Bayi perempuan ini mewarisi kekuatan laba-laba milik sang ayah. Berbagai hal gila bisa bayi itu lakukan dengan wajah yang menggemaskan.Manusia laba-laba yang satu ini disebut dengan Spider-Punk. Hobie berasal dari dunia yang terlihat aneh karena merupakan campuran London 70-80an dan New York era modern.Kedatangan Hobie adalah untuk membantu menghentikan aksi The Stop yang terus saja membuatnya masalah. Spider-Punk disebut-sebut sebagai karakter yang menarik dan mendalam.Miles pertama kalinya bertemu dengan Pavitr untuk pertama kalinya saat sedang mengejar The Spot. Pavitr berasal dari Mumbai yang ada di masa depan, yakni Earth 50101.Berdasarkan asalnya, Pavitr dikenal juga sebagai Spider-Man India. Karakter ini secara orsinil telah ada sejak 2005 silam, dalam buku komik Spider-Man: India.Berbeda dengan manusia laba-laba lainnya, Pavitr memiliki kekuatan yang berasal dari sihir. Ia mendapatkan kekuatannya dari seorang dukun mistis.