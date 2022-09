Rekomendasi Anime Genre Romansa Rating Tinggi dan Terpopuler, Awas Baper!

Rekomendasi anime romance rating tinggi

1. Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

3. Wotaku ni Koi wa Muzukashii (Wotakoi: Love is Hard for Otaku)

4. Yofukashi no Uta (Call of the Night)

5. Fruit Basket

6. Kimi no Suizou wo Tabetai (I Want To Eat Your Pancreas)

live action.





( I Want to Eat Your Pancreas/imdb.com)

7. Kotonoha no Niwa (The Garden of Words)

(RUL)

Jakarta: Anime romantis punya tempat tersendiri bagi penggemar anime. Banyak yang mencari rekomendasi anime baik serial maupun film yang mengusung genre ini dengan berbagai tema, seperti sekolah, musik, sampai kehidupan sehari-hari. Ada banyak judul anime romance , dari banyaknya judul tersebut ada yang bisa bikin baper (bawa perasaan), termehek-mehek. Tidak sedikit pula anime romance yang kocak karena dipadukan dengan komedi seperti Kaguya-sama: Love is War.Kali ini Medcom.id akan membagikan rekomendasi anime romance yang bisa kamu masukkan dalam daftar tontonanmu. Berikut tujuh anime romance rating tinggi dan terpopuler.Pertama ada anime Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April). Anime romance ini mengusung tema musik, yang bercerita tentang Kousei Arima seorang pianis muda yang berbakat.Namun, semenjak kematian ibunya, Kousei-kun tidak lagi bermain piano. Ia hanya menjadi siswa SMA biasa.Hingga suatu ketika Kousei-kun berjumpa dengan Kaori Miyazono seorang pianis yang eksentrik. Kehidupan Kousei-kun berubah, Kaori juga mendorongnya kembali bermain sebagai pengiringnya. Perlahanan, keduanya semakin dekat.Anime tayang pada tahun 2014 lalu dengan total 24 episode ini memiliki rating di My Anime List (MAL) 8.66. Kamu bisa menonton anime ini di iQIYI dan Crunchyroll.Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) merupakan anime yang baru selesai tayang pada Maret 2022 lalu. Anime ini menceritakan siswa SMA bernama Wakana Gojou yang terus mengasah kemampuannya sebagai pembuat bonek hina.(Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru Twitter MAL)Ia ingin memiliki kemampuan seperti kakeknya. Selain membuat bonek, ia juga menjadi pemandu untuk melihat hasil-hasil karya sang kakek di rumahnya.Saking fokusnya membuat bonek hina Gojou-kun sampai tidak mempunyai teman di sekolahnya dan kehidupannya di SMA biasa-biasa saja. Lalu masuklah siswi bernama Marin Kitagawa yang hidupnya berbanding 180 derajat dengan Gojou-kun.Gojou-kun merasa tidak mungkin bisa bergaul dengan orang seperti Kitagawa, yang selalu dikelilingi oleh teman-temannya. Namun, hal yang tak terbayangkan terjadi ketika Kitagawa menemukan kehebatan Gojou menggunakan mesin jahit.Kitagawa pun dengan terang-terangan mengaku kepadanya tentang hobinya sendiri, yakni cosplay. Karena keterampilan menjahitnya menyedihkan, dia memutuskan untuk meminta bantuannya. Saat Gojou-kun dan Kitagawa bekerja sama membuat pakaian cosplay, keduanya menjadi semakin dekat.Selain membuat senyum-senyum sendiri mengikuti hubungan Gojou dan Kitagawa, anime ini juga menyuguhkan banyak fans service. Anime ini memiliki rating di MAL 8,32.Setelah dua anime bercerita tentang romansa anak sekolah, anime Wotaku ni Koi wa Muzukashii mengusung cerita percintaan orang yang sudah dewasa dan dunia kerja. Anime ini bercerita tentang Narumi Momose yang berharap tidak ada yang mengetahui sisi gelapnya di tempat kerjanya yang baru.Ya, Narumi Momose memiliki sisi gelap yang tabu diketahui orang lain, yakni dia adalah seorang otaku dan seorang fujoshi. Sayang, rencananya langsung kacau ketika dia bertemu dengan Hirotaka Nifuji, seorang teman lama di SMAnya dulu.Meskipun dia mencoba untuk merahasiakannya dengan mengundangnya keluar untuk minum-minum setelah bekerja, penyamarannya terbongkar ketika dia dengan santai bertanya padanya apakah dia akan menghadiri Comiket (Comik Market) Musim Panas yang akan datang atau tidak.Malamnya, keduanya itu pergi keluar untuk minum-minum. Narumi mengeluh tentang pacarnya yang sebelumnya putus dengannya karena dia menolak untuk berkencan dengan seorang fujoshi, Hirotaka menyarankan agar dia mencoba berkencan dengan sesama otaku, yakni dirinya sendiri.Hirotaka membuat janji serius untuk selalu ada untuknya, untuk mendukungnya, dan untuk membantunya farming mendapatkan barang langka di game Monster Hunter. Terpesona oleh proposal itu, Narumi langsung setuju. Kedua itu otaku mulai berkencan dan romansa canggung mereka yang menggemaskan dimulai.Anime ini mendapat rating 7,95 di MAL. Wotaku ni Koi wa Muzukashii memiliki 11 episode.Yofukashi no Uta atau Call of the Night merupakan anime yang sedang tayang. Anime ini memiliki rating 8,06 di MAL.Yofukashi no Uta bercerita tentang siswa sekolah menengah bernama Kou Yamori, yang mulai berhenti pergi ke sekolah. Terganggu dengan insomnia karena kemalasannya, Kou mulai berkeliaran di jalan-jalan yang sepi di malam hari.Suatu malam, Kou bertemu dengan seorang gadis aneh bernama Nazuna Nanakusa yang percaya bahwa orang tetap terjaga di malam hari karena mereka tidak puas dengan bagaimana mereka menghabiskan hari mereka dan tidak bisa beristirahat sampai mereka melepaskan hambatan mereka. Nazuna menawarkan untuk membantu Kou dengan masalah tidurnya dan mengundangnya ke tempatnya, di mana dia meyakinkannya untuk berbagi kasur dengannya.Merasa tidak nyaman, Kou hanya berpura-pura tertidur saat itulah Nazuna tiba-tiba menggigit lehernya dan menyatakan dirinya sebagai vampir! Sementara Kou berpikir gigitan itu akan mengubahnya menjadi vampir, spesifikasi transformasinya tidak sesederhana itu.Untuk berubah, dia harus digigit oleh seseorang yang benar-benar dia cintai. Siap untuk melepaskan kehidupan fananya yang suram, Kou memutuskan tujuan barunya, dia akan jatuh cinta pada Nazuna dan menjadi vampir.Kurang lengkap rasanya jika tidak memasukkan Fruits Basket 2019 ke dalam rekomendasi anime romance. Anime Fruits Basket 2019 merupakan remake dari versi pertama yang rilis pada 2001 lalu.Fruits Basket berkisah pada Tohru Honda yang dibawa oleh keluarga Souma setelah dia mengetahui bahwa mereka dirasuki oleh hewan dari masing-masing shio. Mereka dapat berubah menjadi bentuk-bentuk hewan apabila dipeluk oleh pasangan sesuai shionya.Rekomendasi selanjutnya adalah film anime romance berjudul Kimi no Suizou wo Tabetai. Anime ini sangat populer bahkan mendapatkan adaptasiSeorang siswa sekolah menengah menemukan salah satu teman sekelasnya, Sakura Yamauchi, menderita penyakit mematikan. Rahasia ini menyatukan keduanya, saat dia menjalani saat-saat terakhirnya.Film anime ini mendapat rating di MAL 8,56.Berikutnya film anime romance yang memiliki visual yang memanjakan mata, yaitu Kotonoha no Niwa (The Garden of Words). Film garapan sutradara Makoto Shinkai ini menceritakan pertemuan seorang calon pembuat sepatu bernama Takao Akizuki dengan seorang wanita misterius.Pertemuan itu terjadi ketika Takao Akizuki hendak pergi ke sekolah, namun hari itu hujan. Ia pun memutuskan boloso kelas untuk membuat sketsa desain di taman yang indah. Di sinilah dia bertemu Yukari Yukino, seorang wanita cantik namun misterius, untuk pertama kalinya.Takao menawarkan untuk membuatkan sepatu Yukari baru. Takao terus bertemu dengan Yukari sepanjang musim hujan, dan tanpa menyadarinya, keduanya mampu meringankan kekhawatiran yang tersembunyi di hati mereka hanya dengan bersama satu sama lain. Namun, perjuangan pribadi mereka belum sepenuhnya hilang, dan menjelang akhir musim hujan hubungan mereka akan diuji.