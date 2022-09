Hore! Film One Piece: Red Bakal Tayang di Cinema XXI Mulai 21 September 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kabar gembira bagi fans One Piece, Cinema XXI baru saja mengumumkan akan menayangkan film One Piece: Red . Film ini akan tayang perdana di bioskop pada 21 September 2022.Pengumuman ini membuat para nakama gembira. Terlebih bagi yang di kotanya tidak ada jaringan bioskop CGV atau Cinepolis. Seperti diketahui, kedua bioskop tersebut terlebih dahulu mengumumkan bakal menayangkan film One Piece ke-15 itu.“SIAP-SIAP PARA NAKAMA! One Piece Film: Red tayang mulai 21 September 2022 di Cinema XXI dan IMAX!,” tulis akun Twitter resmi Cinema XXI @cinema21, seperti dikuti Medcom.id, Kamis, 1 September 2022.(One Piece Red tayang di XXI Twitter @cinema21)Meski begitu, para fans berharap film One Piece: Red ini tayang di bioskop XXI seluruh Indonesia. Ini berkaca film Dragon Ball Super: Super Hero yang hanya tayang di beberapa bioskop XXI.“Ini semua XXI atau cuma sebagian kota besar aja?nanti udah berharap dikecewakan,” balas akun @lull***.“Mudah-mudahan di kampung ku cinema 21nya mutar One Piece soalnya Dragon Ball tidak ada di list tayang,” balas netizen lainnya @aku***.One Piece: Red menjadi film anime ketiga yang tayang di XXI pada tahun 2022. Sebelumnya, ada Jujutsu Kaisen 0 yang hypenya luar biasa dan Dragon Ball Super: Super Hero yang tayang pada 26 Agustus 2022 lalu.Film One Piece: Red disutradarai franchise Code Geass Goro Taniguchi dan ditulis oleh penulis One Piece: Gold Tsutomu Kuroiwa.Cerita One Piece: Red berpusat di sebuah "Pulau Musik" bernama Elegia. Di pulau itu terdapat karakter bernama Uta yang merupakan diva terbesar di dunia.Uta akan mengadakan konser live perdana di pulau tersebut. Seluruh kru bajak laut Straw Hat, marinir, dan penggemar seluruh dunia pun akan berkumpul menikmati suara Uta.Dalam konser itu juga akan terungkap sebuah rahasia mengenai Uta. Yang mengejutkan adalah Uta ternyata putri dari Shanks. Sosok yang berdekatan dengan karakter utama One Piece, Monkey D Luffy.Dalam trailer film One Piece: Red, Luffy juga mengucapkan suatu hal yang berkaitan dengan perpisahan Uta dan Shanks."Jika dia (Shanks) tahu putrinya melakukan ini, Shanks tidak akan terus diam!" ujar Luffy.