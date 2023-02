6 Fakta Serial Live Action One Piece yang Tayang di Netflix Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

6 Fakta Serial Live Action One Piece tayang 2023

1. Arc East Blue

2. Judul Episode Pertama

3. Memiliki 10 episode

4. Cast live action One Piece

Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy

Mackenyu sebagai Roronoa Zoro

Emily Rudd sebagai Nami

Jacob Romero Gibson sebagai Usopp

Taz Skylar sebagai Sanji.

5. Digarap Studio Tomorrow

6. Pesan Oda Sensei

Jakarta: Netflix mengumumkan jadwal penayangan serial live action One Piece . Serial live action yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Eiichiro Oda ini dijadwalkan rilis pada tahun ini.Dalam pengumuman resmi di akun Twitternya @netflix, Netflix juga mengunggah poster Monkey D. Luffy (Inaki Godoy) mengangkat tangan kanannya dalam posisi membelakangi. Sedangkan di laman Netflix terpampang poster Luffy bersama para nakama-nya menghadap Going Merry.“Petualangan akan dimulai dalam waktu dekat! One Piece berlayar pada tahun 2023,” tulis Twitter Netflix @netflix seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 31 Januari 2023.(Serial live action One Piece Netflix/Netflix)Sayangnya dalam pengumuman tersebut tidak disebutkan kapan tanggal pasti serial live action One Piece ini tayang di Netflix. Serial live action One Piece ini pertama kali diumumkan pada Januari 2020.Serial live action One Piece ini plot ceritanya akan dimulai dari arc East Blue Saga . Di manganya arc ini dimulai dengan kilas balik bajak laut Gol D Roger yang akan dieksekusi. Namun, sebelum dieksekusi ia memberitahu kepada orang yang melihat eksekusinya bahwa ada harta karun miliknya, yakni One Piece.Karena ucapan Gol D Roger banyak orang yang kemudian bercita-cita menjadi bajak laut dan era bajak laut pun dimulai. Lalu 12 tahun kemudian Monkey D. Luffy yang saat itu berusia 7 tahun membujuk Shanks, agar menjadikan dirinya menjadi kru bajak lautnya.Di Arc ini juga diceritakan Luffy yang memakan buah iblis gomu-gomu no mi atau dikenal sebagai buah iblis karet. Setelah itu Luffy mempunyai kemampuan seperti karet.Judul episode pertama serial live action One Piece ini adalah Romance Dawn.Serial live action One Piece akan memiliki 10 episode yang dimulai dengan episode pertama berjudul Romance Dawn.Pada November 2021 lalu Netflix sudah memperkenalkan lima pemeran serial live action One Piece:Serial ini digarap oleh Studio Tomorrow, studio yang juga menggarap serial live action Netflix “Cowboy Bebop”, yang dibatalkan setelah satu musim dan juga "Death Note" pada tahun 2017.Oda Sensei mengungkapkan bahwa tak mudah bekerja sama dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda. Namun, progres pembuatan serial live-action One Piece stabil selama beberapa tahun."Tapi justru proses itulah yang dapat menghasilkan sesuatu yang istimewa! Untuk saat ini, kami dapat mengumumkan pemeran utama!" lanjut Eiichiro Oda."Wajah mereka, ukuran mulut dan tangan mereka, aura mereka, cara mereka membawa diri, suara mereka, kemampuan akting mereka, tinggi badan mereka, keseimbangan antara Kru Topi Jerami dll," Eiichiro Oda membeberkan pertimbangan dari pemilihan lima pemain tersebut.