Sinopsis dan Fakta Record of Ragnarok Musim Kedua

Sinopsis Record of Ragnarok Musim Kedua.





Fakta Record of Ragnarok Musim Kedua

1. Ciptakan Pertarungan yang Hebat

2. Kualitas Animasi yang Baik

3. Gunakan Karakter dan Nama Terkenal

4. Tersedia di Netflix

Jakarta: Anime Record of Ragnarok Musim Kedua telah tayang. Ada fakta menarik tentang serial tersebut.Telah tayang sejak 2 Januari 2023, anime Record of Ragnarok Musim Kedua ini akan melanjutkan tentang pertarungan antara Hercules dan Jack the Ripper. Melalui musim kedua ini membuat penonton penasaran tentang akhir dari pertarungan dewa dan manusia.Tidak berbeda dengan musim pertama, serial Record of Ragnarok ini akan menampilkan pertarungan antara dewa dan manusia.Setiap 1000 tahun, para dewa akan datang dan menentukan nasib umat manusia, tetapi setelah 7 juta tahun, mereka memutuskan untuk membinasakan seluruh umat manusia karena dianggap perusak di alam semesta ini.Namun Valkyrie, sekelompok tiga belas dewa, menolak hal tersebut dan meminta adanya pertarungan antara dewa dan manusia. Jadi, biar manusia yang menentukan nasibnya sendiri. Hingga terpilihlah masing-masing 13 dewa dan manusia terkuat dari lintas waktu serta sejarah untuk bertarung dalam tujuh pertandingan. Jika, manusia menang, maka rencana para dewa itu akan batal.Ada beberapa fakta Record of Ragnarok Musim Kedua yang perlu kamu tahu.Kalau kamu pernah menonton musim pertamanya, maka kamu tidak akan asing lagi dengan serial ini. Pertarungan antara dewa dan manusia yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya ada di sini. Konflik dan plot dalam serial ini fokus pada pertarungan tersebut.Kalau melihat dari segi kualitasnya, serial Record of Ragnarok bisa dikatakan menjadi anime yang memiliki kualitas yang baik. Mengingat bahwa kebanyakan klipnya menampilkan pertarungan, tentunya butuh animasi yang mulus agar penonton bisa dengan nyaman menontonnya. Mereka telah menunjukkan hal tersebut dalam dua musim ini.Mungkin kamu tidak asing dengan nama Zeus, Poseidon, Loki, Shiva, dan dewa lainnya yang digunakan sebagai karakter dalam anime ini. Dengan pengetahuan yang dimiliki, kamu jadi tidak asing dengan karakter tersebut. Justru kamu merasa telah mengenal dekat.Untuk yang ingin menontonnya, kamu bisa menyaksikan anime ini melalui layanan streaming Netflix. Gunakan layanan streaming resmi dan legal untuk menontonnya.