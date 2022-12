Rilis Trailer Terbaru, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 3 Tayang April 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kimetsu no Yaiba Season 3 Rilis Trailer Terbaru

Sinopsis Kimetsu No Yaiba Season 3

Jakarta: Kabar terbaru kapan penayangan anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 3 akhir terjawab. Kimetsu no Yaiba Season 3 yang mengadaptasi Swordsmith Village Arc ini akan dirilis pada bulan April 2023 mendatang.Pengumuman jadwal resmi penyangga Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc ini disampaikan akun Twitter resmi Kimetsu no Yaiba @kimetsu_off pada Sabtu, 10 Desember 2022. Episode pertama akan berdurasi satu jam.“April 2023 "Anime TV 'Kimetsu no Yaiba' Swordsmith's Village Edition" akan mulai tayang!,” tulis @kimetsu_off seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 11 Desember 2022.Dilansir dari laman resmi Demon Slayer, sebagai rangkaian perilisan musim ketiganya akan digelar spesial show bertajuk Kimetsu no Yaiba – World Tour Screening. Spesial show ini akan menayangkan episode 10 dan 11 season keduanya (Entertainment District Arc) dan episode perdana musim ketiganya.Adapun Kimetsu no Yaiba – World Tour Screening akan berlangsung di 7 negara mulai 4 Februari sampai 19 Maret 2023. Tour akan dimulai di Tokyo, Jepang pada 4 dan 5 Februari 2023.Selain mengumumkan jadwal penayangan, Ufotable juga merilis trailer anyar. Dalam trailer tersebut muncul karakter yang utama dalam cerita di desa penempa pedang yang menghasilkan pedang yang dipakai para pemburu iblis tersebut. Mulai dari Tanjiro Komado, Mitsuri Kanroji sang Hashira Cinta dan Muichiro Tokito sang Hashira Kabut. Dua karakter terakhir merupakan tokoh utama di arc arc Swordsmith Village.(Mitsuri Kanjori Hashira Cinta/YouTube Aniplex USA)Selain itu, muncul juga karakter Genya Shinazugawa. Genya terakhir kali terlihat di saat seleksi masuk Kisatsutai (Demon Slayer Crops).Dilansir dari laman resmi Kimetsu No Yaiba fandom, Tanjiro disebut pergi ke Desa Penempa Pedang untuk mengganti pedangnya karena Hotaru Haganezuka lelah memperbaikinya terus menerus. Dia kemudian bertemu dengan Mitsuri Kanroji di salah satu sumber air panas desa.Mitsuri kemudian memberitahukan bahwa ada senjata rahasia yang tersembunyi di desa dan dapat membuat orang menjadi lebih kuat. Setelah itu, Tanjiro bertemu dengan Muichiro Tokito yang tengah berdebat dengan seorang anak bernama Kotetsu.Muichiro kala itu meminta kunci untuk mengaktifkan boneka yang dijuluki Yoriichi Tipe Nol untuk digunakan melatih pendekar pedang. Pasalnya, boneka itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia.Kotetsu pun menawarkan untuk mengajari Tanjiro cara bertarung yang lebih baik menggunakan boneka tersebut. Setelah banyak berlatih, Tanjiro secara tak sengaja memotong kepala boneka itu dan memperlihatkan pedang berusia 300 tahun. Dari sini perjalanan Tanjiro mendapatkan pedang terkuat dan melawan iblis peringkat atas pun dimulai.Musim pertama Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba yang diproduksi Ufotable ini tayang perdana pada tahun 2019 dan diikuti oleh Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train pada tahun 2020.Selanjutnya arc Mugen Train versi siaran TV tayang perdana pada Oktober 2021. Lalu Entertainment District Arc tayang mulai Desember 2021 hingga Februari 2022.