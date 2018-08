Hingga Fase Pemulangan, Total Jemaah Haji Wafat 184 Orang

Memasuki fase pemulangan ke Tanah Air, total jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 184 orang.Mengutip laman Kemenag.go.id, Senin, 27 Agustus 2018, jemaah wafat tersebut terdiri dari 175 haji reguler dan 9 jemaah haji khusus.Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diawali dengan pelepasan 455 jemaah Debarkasi Palembang yang berasal dari kloter PLM-001.Mereka dilepas Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali, dan Inspektur Jenderal Kemenag Nur Kholis Setiawan.Hari pertama kepulangan jemaah diikuti 15 kloter atau 6.026 jemaah. Untuk PLM-001 akan Senin pagi pukul 08.15 waktu Arab Saudi (WAS) dan dijadwakan tiba di Tanah Air pukul 21.55 WIB. Berikutnya, Kloter 1 Debarkasi Surabaya pada pukul 09.45 WAS yang membawa 450 jamaah.Sementara itu, penerbangan Kloter 1 Debarkasi Jakarta-Bekasi dijadwalkan pada 10.05 WAS dan Kloter 1 Debarkasi Padang pada pukul 11.20 WAS. Hari perdana kepulangan gelombang pertama ditutup Kloter 13 Debarkasi Solo yang terbang dari Jeddah pukul 22.05 WAS.Seluruh jemaah kloter gelombang pertama akan diterbangkan kembali ke Tanah Air melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah.(SBH)