'Uniqlo City-The Joys of Clothing' Koleksi LifeWear yang Mengusung 4 Sisi Kota Uniqlo

Brand pakaian global, Uniqlo Indonesia meluncurkan koleksi LifeWear terbaru untuk musim 2022 spring/summer yang terangkum dalam tema 'Uniqlo City-The Joys of Clothing'.Stefanie Saragih PR & KOL Manager Uniqlo Indonesia, mengatakan Uniqlo sebenarnya hadir untuk menjawab kebutuhan penggunanya dalam berpakaian. "Jadi di sini bisa dibilang menjadi inspirasi untuk tema pencinta uniq yaitu the joy of clothing Uniqlo City ," tuturnya dalam jumpa pers dikutip dari Antara News.Lebih lanjut, Stefanie menjelaskan bahwa Uniqlo City terbagi menjadi empat subtema yang terdiri dari 'The Joy of Landscape' untuk yang senang menjelajahi dan menyatu dengan alam bebas. 'The Joy of Imagination' untuk menggugah imajinasi dalam berpakaian.Selanjutnya, 'The Joys of Suns and Seaside' untuk yang sering beraktivitas di bawah sinar matahari, dan 'The Joys of Skyline' yang mendefinisikan gaya baru kehidupan urban di perkotaan.Selain instalasi tersebut, koleksi 2022 Spring/Summer Uniqlo Indonesia kali ini juga berkolaborasi dengan beberapa public figure untuk merepresentasikan dari setiap tema yang ada. Seperti Jerome Polin mewakili tema The Joys of Landscape, Reza Rahadian mewakili tema The Joys of Imagination.Sementara, tema The Joys of Sun and Seaside diwakili oleh Eva Celia. Terakhir, ada Sophia Latjuba yang mewakili tema The Joys of Clothing dengan koleksi gaya pakaian kasual yang menjadi pilihan favorit banyak orang.Uniqlo City-The Joys of Clothing akan diselenggarakan di Main Atrium Senayan City mulai tanggal 14 hingga 16 Januari 2022. Uniqlo spring/summer 2022 ini menjadi koleksi yang sangat dinantikan karena seluruh produknya cocok digunakan untuk berbagai aktivitas.