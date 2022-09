‘Mystery of Borneo’ Suguhkan Indahnya Seni dan Budaya Pulau Kalimantan

(Franklin dan 20 koleksi Mystery of Borneo. Foto: Dok. Istimewa)

(Soto Banjar. Foto: Dok. Istimewa)

Sebagai bagian dari kampanye Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika), The Apurva Kempinski Bali menyuguhkan berbagai kearifan dari pulau Kalimantan selama bulan september 2022.Kali ini, berkolaborasi dengan desainer asal Kalimantan, Franklin Firdaus, resort bintang 5 tersebut memberikan panggung bagi karya seni dari pulau terbesar ketiga di dunia. Tepatnya pada 3 September 2022, di lobi Pendopo yang megah, peragaan busana bertajuk 'Mystery of Borneo' menyajikan berbagai busana dengan kain ciri khas Kalimantan."Melalui panggung ini, saya berusaha untuk menampilkan keunikan budaya Kalimantan melalui pakaian. Dari 20 koleksi yang saya buat semuanya memiliki makna yang mendalam. Mulai dari pewarnaan, bahan, motif (pattern) hingga teknik pembuatannya. Desain pakaian ini pun terinspirasi dari kegiatannya orang-orang Kalimantan. Ada saat mereka menenun, bertani, hingga pakaian untuk ibu hamil," jelas Franklin dalam acara Intimate Zoom Conference 'Mystery of Borneo by Firdaus Franklin', Senin (5/9).Tidak hanya melalui panggung kolaborasi, The Apurva Kempinski Bali juga memperkenalkan budaya dan tradisi Kalimantan melalui makanan, kerajinan tangan, hingga cerita-cerita daerah yang disampaikan di Jalak Family club sehingga para pengunjung dapat lebih mengenal tradisi serta budaya dari Kalimantan."Selain fashion theatrical, kami juga menyajikan makanan khas seperti soto Banjar, es lidah buaya, garang asem Banjar, dan lain sebagainya. Melalui acara ini, kami harap orang-orang dapat semakin mengapresiasi budaya-budaya Indonesia termasuk udaya Kalimantan," tutup Danti Yuliandari, Director of Marketing and Communication The Apurva Kempinski Bali.