Koleksi Spring 2023, Coach Gelar Fashion Show Bertajuk Dermaga New York City

(Koleksi Spring 2023 Coach. Foto: Dok. Coach)

(Lil Nas X. Foto: Dok. Coach)

(yyy)

Rumah mode asal Amerika, Coach resmi menyelenggarakan debut koleksi Stuart Vevers untuk musim semi 2023 melalui pertunjukan runway pada 12 September 2022. Dengan set bertajuk dermaga New York City, pertunjukan ini mengeksplorasi warisan Amerika Coach melalui lensa fluiditas dan circularity.Vevers memperkenalkan pandangan ekspresif tentang kemewahan di mana circularity, heritage dan budaya pop digabungkan untuk mendapatkan proposisi nilai baru dalam dunia fesyen dankemewahan.Pada koleksi ini terdapat sejumlah busana ready-to-wear dan tas ikonik Coach yang terbuat dari repurposed leather jacket dan football leather, dibuat ulang menjadi potongan yang unik, serta sweater rajut tangan yang menawan dan pakaian kerja dengan bahan distressed denim.Untuk menggarisbawahi tema koleksi dari referensi remix di masa lalu, potongan-potongan ini disandingkan dengan short gingham dresses, dengan sentuhan black lace, serta overdyed varsity sweaters. Selain itu, Coach juga memperkenalkan gaya dan imajinasi baru dari tas ikonik Tabby, yang pertama kali terlihat di runway, dengan bentuk messenger style menggunakan bahan jelly yang berwarna warni, sesuai dengan tema pantai yang mengilhami koleksi ini."Terinspirasi oleh pendekatan generasi berikutnya terhadap fesyen, koleksi ini menampilkan potongan-potongan yang menjadi lebih indah ketika dikenakan dan dicintai secara penuh. Dengan referensi dari masa lalu untuk kemudian ditemukan kembali di masa kini. Dalam menuangkan kisah ini di runway, saya membayangkan dunia Coach yang terinspirasi oleh dermaga New York City, tempat yang khas dengan warisan budaya Amerika," ungkap Vevers dalam siaran pers.Sebagai bagian dari pertunjukan, Coach juga memperkenalkan artis multi-platinum, penyanyi sekaligus penulis lagu, Lil Nas X sebagai global ambassador terbaru untuk Coach dalam penampilan runway pertamanya. Lil merupakan global ambassador pertama yang diperkenalkan dalam episode baru Coach sebagai brand Expressive Luxury yang memiliki visi untuk menginspirasi kepercayaan diri generasi berikutnya."Ini adalah pengalaman yang menyenangkan untuk menjadi bagian dari Coach show dan dapat berjalan di runway pertama saya. Saya sangat bersemangat untuk melakukan debut sebagai wajah Coach, sebuah fashion house yang memiliki banyak kesamaan denganku. Saya tidak sabar untuk membagikan semua hal luar biasa lainnya yang telah saya kerjakan dengan Stuart dan tim Coach," tutur Lil Nas X.Diadakan di Park Avenue Armory, pertunjukan fesyen ini dibuka dengan koreografi vignettes di mana karakter-karakter masuk runway dan saling berpapasan, dimulai ketika matahari terbit untuk menyampaikan perasaan romansa yang menggambarkan energi kota New York melalui dermaga dan pantainya.