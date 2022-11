Jelang Liburan, Coach Usung Tema 'Feel the Wonder' untuk Koleksi Holiday 2022

(Jennifer Lopez. Foto: Dok. Istimewa)

(Tampilan gerai Coach. Foto. Dok. Istimewa)

(yyy)

Jenama fesyen asal Amerika, Coach memperkenalkan koleksi dan kampanye Holiday 2022 yang terinspirasi dari tema 'Feel the Wonder'. Dengan perpaduan masa kini dan nostalgia masa lampau, melalui ekspresi diri yang kreatif, kampanye 'Feel the Wonder' memperlihatkan keluarga Coach dalam adegan skala besar yang menampilkan kehangatan, kegembiraan serta merangkul inner child dalam diri kita saat musim liburan.Kampanye ini menampilkan beberapa selebriti ternama seperti Jennifer Lopez, Zoey Deutch dan Yoon Chan-young yang sedang bermain salju, melompat ke atas ranjang dan membuka hadiah, kampanye ini menunjukkan koleksi Holiday 2022 yang terinspirasi dari visiStuart Vevers tentang warisan budaya Amerika yang tak lekang oleh waktu.Selain itu, Coach juga memperkenalkan beberapa koleksi holiday 2022 seperti Heart bag terbaru, dengan siluet romantis dan ceria. Crossbody berbentuk hati ini dibuat dari refined leather dan Coach signature canvas, siap dikenakan baik di siang hari maupun malam hari dengan ruang yang cukup untuk menaruh barang- barang esensial.Kita juga dapat merasakan kehangatan dalam cuaca yang dingin melalui tas siluet Coach yang tak lekang oleh waktu, yaitu Coach Pillow Tabby, Pillow Madison dan Tote in shearling. Tas ini bergaya cozy-luxe yang terbuat dari supple nappa leather, dan dilengkapi dengan tali lepas pasang untuk pemakaian di bahu atau crossbody, serta bisa dijadikan tas jinjing sehari-hari yang mewah.Serta Coach Pillow Tote yang sangat lembut ketika disentuh dan berukuran ringan yang akan menjadi koleksi favorit di musim ini. Dengan gaya simple dan terbuat dari quilted nappa leather tas ini memiliki kantong seleting untuk menaruh barang-barang pentingmu.Sementara, untuk kamu yang berjiwa petualang, Coach Charter Backpack didesain untuk membuat setiap perjalananmu terasa seperti pengalaman yang tak tergantikan, siluet old school, yang dibuat dari buttery soft glovetanned leather dan bulu shearling dengan balutan Coach Signature.Seluruh koleksi ini sudah tersedia di gerai Coach dengan konsep Windows of the Future yang menampilkan tampilan jendela butik di Senayan City. Instalasi unik dan satu-satunya ini akan membangkitkan memori masa kecil kita melalui display bertemakan holiday termasuk ferris wheel pada bagian depan, rollercoaster yang semarak dan tumpukan hadiah yang memberikan energi ceria dari kampung halaman Coach, di New York.Pengalaman yang berlangsung selama setahun ini merupakan bagian dari inisiatif Coach untuk membangkitkan kembali sembilan toko Coach yang ada di seluruh dunia sebagai pusat komunitas dengan pengalaman yang unik.