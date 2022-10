Dukung Pertumbuhan Brand Lokal, Hypefast Selenggarakan Indonesia Brand Founders Summit 2022

(ROS)

Guna mendukung perkembangan brand lokal di Indonesia, Hypefast bersama Forbes Indonesia, didukung oleh Habibie Center, Future City Accelerator serta School of Government & Public Policy, akan menyelenggarakan Indonesia Brand Founders Summit 2022: New Era, pada 13 Oktober, di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta.Acara yang digadang menjadi konferensi consumer brands lokal terbesar di Asia Tenggara ini, akan mengangkat topik-topik yang dinilai dapat memberikan wawasan serta memberikan dampak terhadap perkembangan brand lokal di Indonesia."Brand lokal di Indonesia saat ini tumbuh secara signifikan yang dibarengi dengan respons masyarakat yang luar biasa. Ini dilatarbelakangi dengan banyaknya bermunculan produk-produk baru yang lebih relevan untuk konsumen lokal dengan harga yang lebih bersahabat,” kata Founder dan CEO Hypefast, Achmad Alkatiri.Hypefast meneruskan komitmen dalam mendukung pertumbuhan brand lokal di Indonesia. Sejak 2020, Hypefast tidak hanya menyalurkan investasi sebesar lebih dari Rp500 miliar, tetapi juga menyediakan tim ahli, ekosistem retail yang terintegrasi serta berbagai inisiatif lainnya, untuk membantu brand lokal semakin berkembang.“Indonesia Brand Founder Summit 2022, merupakan inisiatif kami dalam mendorong industri ekonomi kreatif, serta brand lokal di Indonesia. Hypefast ingin memberikan wadah diskusi inovatif yang terjalin antar sesama pemilik brand di seluruh Indonesia, dan mereka yang beraspirasi untuk membangun brand. Hal ini untuk satu tujuan, yakni dalam meningkatkan sekaligus menguatkan masa depan brand lokal Indonesia,” kata Achmad.Sementara itu, Co-Founder Deca Group (Whitelab, Everwhite, Trueve), Jessica Lin, menyambut positif acara ini.“Saya senang bisa menjadi bagian dari acara bergensi seperti Indonesia Brand Founders Summit 2022 ini. Acara ini tentunya akan menjadi wadah bagi para pelaku dan pendiri brand lokal, serta pemangku kepepentingan untuk bertukar pikiran, mencari solusi dalam menghadapi era baru brand lokal di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini," ucap Jessica Lin.Indonesia Brand Founder Summit 2022 akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno; Founder dan CEO Hypefast Achmad Alkatiri; Investment, Jungle Ventures, Karissa Adelaide; Co-Founder & CEO Love & Fair, Emily Jaury; Co-Founder & COO Dewi Purwati; Co-Founder Deca Group (Whitelab, Everwhite, Trueve) Jessica Lin; CEO EsTeh Indonesia Haidhar Wurjanto; Founder Somethinc, Beutyhaul & Glowinc Potion, Irene Ursula; Founder Broso, Yukka Harlanda; Founder Calla the Label, Yeri Afriyani; Partner & Managing Director PUYO, Gary Evano Daniel; serta banyak pembicara yang inspiratif lainnya.Indonesia Brand Founder Summit 2022 terdiri atas 11 panel diskusi dengan lebih dari 30 pembicara hebat. Selain itu pada acara ini juga akan diperkenalkan 10 Hypefast Brand Founder of The Year Class of 2022 yang telah menjalani penjurian sejak Juni 2022 lalu.Berikut ini panel diskusi Indonesia Brand Founders Summit 2022 yang sayang untuk dilewatkan:1. When Shit Happens - Local Brand Editions2. Indonesia Fashion Hell3. Madness of Local Health & Beauty Brands4. Holysmokes of F&B Brands5. Local Brands & Venture Capital6. Local Brands from Global Brands Perspective7. Supporting Ecosystem for Local Brands8. Evolution of Local Brands9. Local Brands from Global Brands Perspective10. Supporting Ecosystem of Local Brands11. Pecha Kucha dengan 10 Finalists Brand Founder of The Year Class of 2022.