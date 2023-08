5 Tips Mix and Match Style untuk Pria, Nomor 3 Favorit Lho!

Formal

Semi-formal

(Fatih Indonesia - Harmonia Collection. Foto: Dok. Tokopedia)

Smart casual dan edgy

Casual dan trendy

(Rawtype Riot - Work Jacket Brown. Foto: Dok.Tokopedia)

Sporty

(yyy)

Kalau menurut kamu tampil modis hanya untuk kaum hawa, rasanya harus dipikirkan lagi, deh. Pasalnya, kaum adam pun berhak memperkeren dirinya, terutama dalam hal berpakaian.Ya, lewat pakaian, kita bisa memberikan kesan terbaik dari diri sendiri. Apalagi, semenjak usai pandemi, fesyen kembali menjadi salah satu produk yang paling laris di toko-toko offline maupun online.Produk fesyen dan styling bisa menjadi hal yang menantang, baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Inilah yang membuat salah satu e-commerce terpercaya di Indonesia, Tokopedia terus berupaya menjadi platform yang inklusif, yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki saat mencari produk fesyen.Menurut Aldhy Darmayo, Head of Category Development Tokopedia, penampilan seseorang tidak hanya dilihat dari merek, model, ataupun harga pakaiannya. Tapi berani mix and match juga bisa menambah nilai plus. Nah, melihat hal itu, Aldhy membagikan tips mix and match produk pakaian pria untuk berbagai acara. Mau tahu? Check this out!Pakaian bergaya formal, seperti ke kantor atau acara resmi lainnya, tidak berarti membosankan dan kaku. Tak hanya pakaian, model sepatu pun bisa mendukung tampilan kamu. "Misal, coba sepatu kulit sapi asli Indonesia berdesain menarik dan kekinian," saran Aldhy.Acara ini biasanya seperti gathering kantor atau meeting dengan klien. Biar tidak terlihat terlalu resmi atau terlalu santai, kamu bisa mengenakan pakaian motif atau kain khas Indonesia seperti batik dan tenun yang dikombinasikan dengan pakaian yang lebih kasual. Misal, kemeja batik berwarna netral dengan celana berbahan katun.Cara mudah padu padan supaya bisa tampil smart-casual dan edgy adalah dengan mengombinasikan beragam tekstur dan jenis bahan pakaian. "Misalnya, memakai kemeja flannel dan celana chino lalu dipasangkan dengan produk lain yang memiliki tekstur berbeda seperti jaket bomber atau jaket kulit," imbuh Aldhy. Tipe padu padan seperti ini cocok untuk menghadiri acara keluarga atau bertemu dengan kolega.Kamu bisa mencobanya dengan mix and match sentuhan retro dan streetwear. Untuk menciptakan kesan ini, kaum pria bisa menggunakan pakaian dengan aksen retro seperti graphic t-shirt dan jaket varsity yang dikombinasikan dengan elemen streetwear seperti sneakers atau celana cargo. Mix and match produk fashion pria seperti ini cocok untuk dipakai hangout atau menghadiri konser musik.Athleisure yang memadukan sportswear dengan daywear makin digemari masyarakat Indonesia khususnya pria. Kamu bisa memadukan sepatu olahraga, jersey atau celana training dengan pakaian yang lebih kasual seperti hoodie atau denim.So guys, enggak perlu bingung kalau mau pergi ke suatu acara. Enggak perlu selalu beli pakaian baru, kalaupun mau beli, kamu bisa cari produk lokal yang tak kalah keren dengan produk import. Atau, kamu tinggal buka lemari pakaian, dan lakukan padu padan sesuai dengan acara yang akan kamu datangi.