Lenny Hartono Hadirkan Desainer Mancanegara di Bali International Fashion Festival 2023

Bali International Fashion Festival 2023 bersiap kembali digelar tahun ini. Sama seperti tahun lalu, desainer Lenny Hartono selaku penggagas bakal menghadirkan karya dari desainer mancanegara.Bali International Fashion Festival 2023 merupakan event yang merupakan bagian dari Indonesia Fashion Parade yang digagas oleh desainer kenamaan Indonesia, Athan Siahaan. Bali International Fashion Festival memiliki target melibatkan lebih dari 20 desainer top dari berbagai negara tahun ini.Koleksi rancangan baju para desainer baik dari desainer top Indonesia dan juga mancanegara akan dibawakan oleh model-model terbaik dari Stars Model Look di bawah arahan Lenny Hartono dan Point Model Management di bawah arahan Andy Soe. Mereka akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan dikombinasikan accecories dari karya Lenny Hartono Jewelry & Lifestyle.Melalui ajang ini, Lenny ingin mewadahi kreativitas anak-anak bangsa dan memajukan industri fashion tidak hanya di Bali dan Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara."Saya sangat serius mengembangkan dan memajukan tidak hanya industri fashion di Bali tetapi juga dunia modeling yang ada di Bali. Spesialnya pada Bali International Fashion Festival 2023 akan melibatkan Puteri Indonesia Bali 2023 Nanda Widya Saraswati yang akan memperagakan karya karya desainer terbaik di Indonesia dan Manca Negara," kata Lenny Hartono.Sebelum menuju acara puncak, Lenny menggelar acara Road To Bali International Fashion Festival 2023. Sebanyak 15 desainer ikut ambil bagian memperagakan karya karya terbaiknya dalam acara Trunk show BIFF kali ini diantaranya Athan Siahaan dari Jakarta, Hikmawati Arsyid dari Jakarta, Jumico Jacob dari Bogor, Tjok Abi, Tude Togog, Rico Anantha, Inggi Kendran, Rhea Cempaka, Dika Saskara, Bali Citra Kebaya, Cap Bali, Gede Yudi, Yon Yulizar dan Lenny Hartono dari Bali.Ada juga desainer Ivan Tran dari Vietnam. Rancangan busana karya 15 desainer diperagakan oleh model terbaik dari Stars Model Look dan Point Management yang berkolaborasi dengan Puteri Indonesia Bali 2023 dan 2 model cilik asal Vietnam."Selain membuat dunia modeling di Bali lebih bergairah, event ini diharapkan ke depannya akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali utamanya yang menyukai dunia fashion, sehingga akan menambah lagi referensi wisata di Bali sebagai Wisata Fashion dengan dipadukan dengan unsur budaya Bali," tutupnya.