5 Potret Fashion Selebgram Dara Arafah yang Tampil Stylish

1. Formal dan Elegan dengan Blazer Khaki

2. Casual Monokrom

3. Baju Floral dan Rok Putih

4. Turban Style

5. Semi Crop Blazer dan Rok Plisket

(FIR)

Selebgram tanah air, Dara Arafah telah memutuskan mulai berhijab sejak tahun lalu. Selebgram yang memiliki 2,9 juta pengikut di instagram pribadinya ini selalu menarik perhatian publik dengan konten menghiburnya dan membagikan inspirasi OOTD-nya.Sebagai hijaber, Dara sering mix and match gaya berhijabnya sehingga tampak modis dan kekinian. Biasanya, ia kerap memilih pakaian dengan warna-warna lembut, tapi tak sedikit pula ia memadukan outfitnya dengan warna-warna berani. Selain itu, ia lebih sering mengenakan hijab polos dengan riasan simpel.Outfit satu ini memberikan gaya formal dengan memadukan blazer warna khaki dan kemeja putih puffy sleeves. Blazer yang dikenakan memberikan kesan formal, sementara kemeja dengan lengan mengembang memberikan kesan feminim.Selain itu, hijab yang dipakainya juga senada dengan kemeja. Warna sepatu dan belt pun tetap senada. Tampilan ini akan terlihat seperti professional look.Tampil kasual, Dara terlihat memakai vest berwarna putih dengan manset atau kaos lengan panjang hitam. Agar lebih nyaman, ia memilih loose pants hitam menjadi pilihannya serta kerudung hitam dengan gaya simpel. Alas kaki yang digunakan adalah sneakers putih yang membuat outfitnya bertema monokrom.Dress bermotif floral warna putih dengan rok putih yang cukup mengembang membuat tampilanmu anggun dan feminim. Dara juga memadukan warna hijab polos yang senada dengan roknya. Tak lupa, ia mengenakan pumps heels dengan bagian depan kaki tertutup. Meski stylish, kamu tetap dapat menutup aurat dengan look ini!Buat kamu yang ingin tampil sedikit berbeda, turban hijab style dapat kamu kenakan. Dara mengombinasikan celana berwarna merah dengan baju hitam dengan aksen kain tutu. Ia juga menyamakan warna tas dengan pashmina berwarna hitam serta heels yang berwarna serupa. Paduan warna ini akan menciptakan look yang bold dan elegan.Buat kamu yang ingin tampil semi formal, kombinasi ini bisa menjadi pilihanmu. Dara mengenakan Blazer berwarna pastel green dengan potongan agak rendah serta turtle neck manset berwarna putih.Masih bernuansa hijau, ia mengenakan rok plisket hijau emerald sehingga lebih nyaman dipakai. Agar lebih simpel, ia memakai pashmina berwarna hijau agar tampilan lebih serasi.