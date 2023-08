Prilly Latuconsina Kenakan Gaun Sedotan di Jember Fashion Carnaval 2023, Stunning Banget!

(yyy)

Aktris cantik, Prilly Latuconsina dipastikan bakal tampil di pagelaran fesyen lokal paling bergengsi yaitu Jember Fashion Carnaval (JFC), pada 4-5 Agustus 2023.Pemeran serial 'My Lecturer, My Husband' ini bekerjasama dengan komunitas Generasi Peduli Bumi, Bubah Alfian dan desainer Naranaia membuat sebuah kostum dari bahan daur ulang.Make Up Artist ternama Bubah Alfian menerangkan bahwa gaun bernuansa monokrom hitam dan putih yang dikenakan Prilly terbuat dari botol plastik dan sedotan bekas, serta kain perca.Bubah menceritakan kolaborasi ini berawal dari obrolan saat dirinya tengah merias Prilly untuk sebuah acara. "Prilly bilang punya komunitas Generasi Peduli Bumi dan saya merasa itu relate banget dengan Naranaia karena kita juga bikin produk fesyen dari barang bekas. Nah, gaun ini akan menjadi salah satu produk yang dipakai Prilly pada show Jember Fashion Carnaval dan Jakarta Food and Fashion Festival," jelas Bubah dalam unggahan video di akun Instagramnya.Hasil karya ini tentunya mengingatkan kita bahwa untuk membuat sebuah gaun yang indah dan memukau tidak harus membahayakan planet. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa di daur ulang dan sentuhan apik dari sang desainer, sehingga menjadikan kostum carnaval yang luar biasa keren!