Keren! Louis Vuitton Hadirkan Sneaker Unisex Pertama yang Ramah Lingkungan

(yyy)

Louis Vuitton baru saja merilis sneaker terbarunya, menandai langkah baru dan penting dalam perjalanan keberlanjutan brand fashion mewah ini. Melansir dari Highs Nobiety, sepatu ini dijuluki Charlie Sneaker , siluet LV yang paling bertanggung jawab terhadap lingkungan karena menampilkan 90 persen bahan daur ulang dan sumber hayati.Menampilkan bagian atas putih dalam poliester daur ulang yang halus dan iopolioli, serta plastik berbasis jagung, sepatu ini juga menggunakan sol yang terbuat dari 94 persen karet daur ulang yang memungkinkan penyerapan. Selain itu, tali sepatu juga didaur ulang, dan bagian belakang sepatu dibuat dengan ECONYL®, yang semuanya berasal dari limbah nilon.Sol dalam dan lapisannya juga terbuat dari poliuretan dan poliester daur ulang, dan Charlie hadir dengan versi kemasan khas rumah yang didesain ulang. Mengikuti pendekatan yang sama, kotak sepatunya pun terbuat dari 100 persen karton daur ulang yang dapat diubah menjadi tas.Langkah untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan telah menjadi perbincangan di dunia mode selama bertahun-tahun. Sneaker Charlie dari Louis Vuitton bisa menjadi yang pertama dari lebih banyak produk inovatif untuk membuka jalan bagi pengembangan dan akuntabilitas yang lebih besar bagi merek-merek fesyen di seluruh dunia.Sepatu ini akan tersedia dalam ukuran 34-47 dalam ukuran Euro atau 3-13 dalam ukuran AS, mulai 12 November di situs resmi Louis Vuitton. Harga sepasang sepatu ini adalah 1.080 dolar AS, atau sekitar Rp15,6 juta per pasang. Sedangkan, untuk versi low, dibanderol sekitar 1.130 dolar AS atau Rp16,4 juta untuk versi high-top.