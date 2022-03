WiseLook Hadirkan Tema Moments untuk Kaum Urban Hawa Indonesia

Style Halime (Foto: WiseLook)

(FIR)

Fesyen dikenal secara umum sebagai sebutan untuk pakaian yang melekat di tubuh. Namun WiseLook, brand lokal fesyen yang berlokasi di Surakarta, mengartikan fesyen dengan lebih dalam dan bijak.WiseLook membawakan sebuah narasi fesyen lebih melengkapi apa yang dibutuhkan oleh pemakainya. Berangkat dari kebutuhan wanita ketika mereka ingin mengabadikan kenangan mereka dengan lebih seksama, WiseLook dengan tagline-nya Fit Up Your Moment menjadi jawaban bijak membangun moment yang tak terlupakan.MOMENTS, tema event Virtual Fashion Show perdana brand WiseLook saat ini, hadir untuk mengabadikan setiap moment berharga kaum urban hawa Indonesia. Henry Hanafi, owner dari WiseLook menjelaskan, setiap waktu yang dijalani selalu terbangun dan terjalin dari begitu banyak moment."Ketika kehidupan berjalan begitu cepat tanpa kita sadari, kita bahkan tidak bisa menikmati moment itu dan kehilangan mereka," ujar Henry saat virtual launching di D'Monaco beberapa waktu lalu.Menurut Henry, dalam hidupnya ada lima moment umum yang wanita biasa sehari-hari itu alami, yang pertama critical moment, ketika Wanita banyak menghadapi hal-hal yang sukar dan dia tetap harus mengambil keputusan dengan tepat.Kedua, alone moment, ketika wanita merasa sendirian, tidak banyak orang yang mengerti dia tapi dia harus tetap tegak dan dia harus tetap kuat. Sexy moment, ketika Wanita berterimakasih atas setiap anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada dia lewat tubuhnya dan menerima itu apa adanya."Strong moment, ketika Wanita bisa mengenali semua potensi yang ada pada dirinya, maksimalkan kondisi terbaik dalam dirinya, dan berlari menuju mimpi-mimpinya. Bahkan, terkadang masa terlemah dia, itu adalah bukti masa terkuatnya dia," sambung Henry.Yang terakhir, smart moment, ketika Wanita bisa melihat kesempatan dan risiko di setiap keputusan dia harus belajar bagaimana mengambil keputusan yang paling tepat dengan mempertimbangkan segala resiko dan segala kebaikannya."Itu dasar kenapa saya memilih tema M O M E N T S, sebagai ajang perdana virtual fashion show brand WiseLook, yang sekaligus menandakan lahirnya brand fashion ready to wear di tanah air kali ini," terang Henry.Dalam kesempatan itu, Henry meluncurkan dua jenis pakaian di antaranya Kara yang bersifat anggun, sementara Halime cenderung lebih sporty.