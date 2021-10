Usung Tagline Baru, The Palace Jeweler Hadirkan Koleksi Perhiasan Modern

(Gerai ketiga di Jakarta ini merupakan gerai ke-28 The Palace Jeweler untuk di Indonesia. Foto: Dok. The Palace Jeweler)

(The Palace Jeweler menjamin untuk semua koleksi perhiasan emas dalam kondisi baru, artinya tidak menjual barang bekas. Foto: Dok. The Palace Jeweler)

Wanita mana sih yang enggak suka sama perhiasan? Apalagi, kalau model perhiasannya cantik, kualitas terjamin dengan harga terjangkau tentu sudah jadi incaran banyak wanita yang gemar koleksi perhiasan ya.Demi mendekatkan diri dengan para peminat koleksi perhiasan , The Palace Jeweler kembali memperkuat eksistensinya dengan membuka gerai ketiganya di Central Park Mall, Jakarta, pada 27 Oktober 2021.Bersamaan dengan itu, The Palace Jeweler juga menyematkan tagline baru sebagai bentuk penyegaran dan optimisme dengan menghadirkan relevansi kebutuhan pelanggan akan perhiasan yang dapat dipakai siapa saja dan untuk berbagai acara.General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa, mengatakan kemewahan dalam perhiasan sudah saatnya bisa dimiliki oleh siapa saja. "Dengan berbagai pilihan dan harga terjangkau, The Palace Jeweler memastikan untuk perhiasan yang ditawarkan tidak ada kompromi untuk kualitas. Semua koleksi perhiasan The Palace Jeweler dibuat dan dihadirkan dengan kualitas terjamin," tutur Jelita.Tagline baru yang dimaksud adalah “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin”. Penulisan “The” pada tagline campaign dipilih bukan hanya karena berima (rhyming) dengan penulisan pada merk The Palace Jeweler, tapi juga untuk memberikan kesan ringan untuk sebuah campaign retail perhiasan.Jelita menjelaskan 'Therlengkap' yang dimaksud kelengkapan perhiasan dimulai dari pilihan koleksi perhiasan berlian, dengan ragam kualitas Color F – Clarity VVS, Color F – Clarity VS, Color H – Clarity VS. Sedangkan untuk perhiasan emas, terdapat koleksi perhiasan emas asli berdesain modern klasik dan koleksi selebriti, seperti Sandra Dewi Gold.Sementara 'Therjangkau' The Palace Jeweler menyediakan perhiasan berlian dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan pelanggan. Beberapa di antaranya, yakni koleksi MOELA, rangkaian koleksi perhiasan berlian terbaru dengan harga di bawah Rp3 juta rupiah, dan terdapat koleksi khusus dengan harga hanya Rp999 ribu.'Therjamin' artinya The Palace Jeweler menjamin untuk semua koleksi perhiasan emas dalam kondisi baru, artinya tidak menjual barang bekas. Selain itu, gerai perhiasan ini menjadi manufaktur pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi SNI 13-3487-2005 atas ketepatan kadar emas. Juga menjadi satu-satunya gerai yang memiliki layanan karatimeter atau pengetesan kadar emas di dalam toko.